В росії заявили, що Україна "знеструмила ЗАЕС": що насправді відбувається

Окупанти знову говорять про ЗАЄС

На тлі заяв про те, що росія може готувати теракт на ЗАЕС, звідти приходять нові тривожні новини.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, російські окупанти з "Росенергоатому" заявили, що в ніч проти 4 липня Україна нібито відключила лінію електропередач, яка забезпечувала електрикою Запорізьку АЕС.

"Україна відключила від електроживлення Запорізьку АЕС. Зокрема, Україна припинила подачу електропостачання по 750-ій Дніпровській лінії, яка живить Запорізьку АЕС", — передають російські пропагандисти слова гендиректора концерну "Росенергоатом" Рената Карчаа.

При цьому варто зазначити, що в українському "Енергоатомі" нічого подібного не повідомляли. Більше того, в "Укренерго" лише вчора, 3 липня, прозвітували про покращення надійності електроживлення ЗАЕС шляхом відновлення резервних ліній електропередачі.

"Тепер, навіть якщо ворог знову пошкодить основну магістральну лінію енергоживлення 750 кВ, ЗАЕС буде отримувати електроенергію для охолодження реакторів та інших власних потреб з об’єднаної енергосистеми за резервною схемою", — кажуть у компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наступною після Каховської ГЕС російські окупанти можуть підірвати ЗАЕС. Вже зараз деякі загарбники залишають атомну станцію, а в Україні посилено готуються до найгіршого сценарію – теракту з викидом радіації. Для цього, наприклад, у Запорізькій області провели масштабні "ядерні" навчання.