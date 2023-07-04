Нова проблема на ЗАЕС: Енергоатом виступив із заявою

Станцію переключили на запасну лінію електропередачі

В Україні підтвердили, що Запорізька АЄС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі. Однак там не уточнили, чому так сталося.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Нагадаємо, що вранці 4 липня в росії заявили про знеструмлення ЗАЕС. Нібито це сталося через те, що Україна "припинила подачу електропостачання по 750-й Дніпровській лінії, яка забезпечує Запорізьку АЕС". Однак у нашій країні досі інформацію не підтверджували.

Тепер же з’явилися офіційні дані, з яких випливає, що станцію зараз переключено на єдину доступну резервну лінію 330 кВ.

"Вона була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому", — кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наступною після Каховської ГЕС російські окупанти можуть підірвати ЗАЕС. Вже зараз деякі загарбники залишають атомну станцію, а в Україні посилено готуються до найгіршого сценарію – теракту з викидом радіації. Для цього, наприклад, у Запорізькій області провели масштабні "ядерні" навчання.