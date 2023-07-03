Вперше за 4 місяці: у МАГАТЕ повідомили про зміни на ЗАЕС

Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою

Запорізьку атомну електростанцію, на якій російські окупанти можуть влаштувати теракт, під'єднали до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Зробити це вдалося вперше за чотири місяці.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) була знову підключена до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни й не є стійкою", — сказав гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що повторне підключення до лінії 330 кВ має велике значення, оскільки протягом останніх кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для подачі зовнішньої електрики. Вона необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту. До початку повномасштабної війни в ньому було чотири лінії 750 кВ.

"Попри те, що повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним фактором, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що наголошує на ненадійній ситуації з ядерною безпекою на майданчику", — підкреслив Гроссі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій атомній електростанції.