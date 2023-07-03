Впервые за 4 месяца: в МАГАТЭ сообщили об изменениях на ЗАЭС

Ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой

Запорожскую атомную электростанцию, на которой российские оккупанты могут устроить теракт, подключили к единственной доступной резервной линии электропередач. Сделать это удалось впервые за четыре месяца.

Об этом информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была вновь подключена к единой доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой", — сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что повторное подключение к линии 330 кВ имеет большое значение, поскольку в течение последних нескольких месяцев ЗАЭС полагалась на единую магистральную линию 750 кВ для подачи внешнего электричества. Она необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты. К слову, до начала полномасштабной войны в нем было четыре линии 750 кВ.

"Несмотря на то, что повторное подключение резервной линии электропередач является положительным фактором, ситуация с внешним электроснабжением станции остается весьма уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке", — подчеркнул Гросси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской атомной электростанции.