"За ними слідкує весь світ": Подоляк оцінив шанси підриву окупантами ЗАЕС

росії ніщо не допоможе виграти війну, навіть вибух ЗАЕС

Після того, як окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС, загрозу підриву в Офісі президента оцінюють як 50 на 50. Влада вважає, що росіяни розуміють усі ризики, які може спричинити вибух на Запорізькій АЕС, в тому числі і юридичні для "Росатому".

Таку думку в ефірі телеканалу Ми-Україна висловив радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що за окупантами на ЗАЕС уважно стежить увесь світ.

Подоляк відреагував також і на те, що у російських пабликах масово розповсюджують заяви про те, що це нібито Україна готує масований обстріл ЗАЕС.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Дійсності відповідає виключно контроль росії над територією (ЗАЕС — ред.), мінування росією машинних залів або охолоджувачів", - зазначив радник голови ОП.

Також він додав, що росія використовує терористичні методи ведення війни тому, що не може протидіяти контрнаступу ЗСУ на полі бою. Тому окупанти хочуть запобігти програшу у цій війні, мінімуючи різні об’єкти. Згодом вони можуть підірвати їх, тому що у них не буде інших інструментів, щоб стримати ситуацію.

"Чи стримає це ситуацію щодо програшу російської федерації у війні? Ні. Тому що це об’єктивний історичний процес", - підсумував Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗАЕС втратила харчування із основної зовнішньої лінії електропередачі. В "Енергоатомі" прокоментували ситуацію та розповіли, що зараз відбувається на станції.