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"За ними слідкує весь світ": Подоляк оцінив шанси підриву окупантами ЗАЕС

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Радник голови ОП відреагував на ситуацію на ЗАЕС Новина оновлена 04 липня 2023, 20:06
Радник голови ОП відреагував на ситуацію на ЗАЕС. Фото president.gov.ua

росії ніщо не допоможе виграти війну, навіть вибух ЗАЕС

Після того, як окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС, загрозу підриву в Офісі президента оцінюють як 50 на 50. Влада вважає, що росіяни розуміють усі ризики, які може спричинити вибух на Запорізькій АЕС, в тому числі і юридичні для "Росатому".

Таку думку в ефірі телеканалу Ми-Україна висловив радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що за окупантами на ЗАЕС уважно стежить увесь світ.

Подоляк відреагував також і на те, що у російських пабликах масово розповсюджують заяви про те, що це нібито Україна готує масований обстріл ЗАЕС.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Дійсності відповідає виключно контроль росії над територією (ЗАЕС — ред.), мінування росією машинних залів або охолоджувачів", - зазначив радник голови ОП.

Також він додав, що росія використовує терористичні методи ведення війни тому, що не може протидіяти контрнаступу ЗСУ на полі бою. Тому окупанти хочуть запобігти програшу у цій війні, мінімуючи різні об’єкти. Згодом вони можуть підірвати їх, тому що у них не буде інших інструментів, щоб стримати ситуацію.

"Чи стримає це ситуацію щодо програшу російської федерації у війні? Ні. Тому що це об’єктивний історичний процес", - підсумував Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗАЕС втратила харчування із основної зовнішньої лінії електропередачі. В "Енергоатомі" прокоментували ситуацію та розповіли, що зараз відбувається на станції.

Теги:
#Теракт #Запорізька АЕС #ЗАЕС #Окупанти #Михайло Подоляк