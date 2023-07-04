Что делать в случае аварии на Запорожской АЭС: Минздрав дал советы украинцам

Что делать в случае аварии на ЗАЭС

На фоне роста количества слухов о том, что российские оккупационные войска могут устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции, у многих жителей прилегающих территорий возник вопрос о том, как подготовить себя к худшему сценарию.

Ответить на него решило Министерство здравоохранения Украины, которое отметило, что эвакуации в этом случае подлежит население, находящееся в зоне радиационной аварии.

"Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", — советует Минздрав.

Чтобы подготовить к себя к возможной эвакуации рекомендуется заранее собрать небольшой чемоданчик, в который надо сложить документы и их копии. Это включает в себя удостоверение личности, медицинские документы, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренной ситуации и другие.

Кроме того, туда рекомендуется положить:

маску или респиратор;

аптечку и недельный запас лекарств (в случае наличия хронических заболеваний);

влажные салфетки;

сменную обувь и одежду;

минимальный запас пищи и воды.

Чемоданчик также рекомендуют плотно обмотать пищевой пленкой или скотчем, что значительно упростит процесс ее дезактивации на санитарном посту.

Вместе с тем, Минздрав говорит, что людям, находящимся в зоне катастрофы ни в коем случае нельзя покидать здания без соответствующего разрешения властей. Органы местного самоуправления также должны сообщить о расположении пунктов эвакуации и безопасных маршрутах перемещения, если человек решил уехать на собственном автомобиле.

Как сообщалось ранее, ученый Владимир Борисенко рассказал, что будет в случае аварии на Запорожской АЭС и действительно ли людям надо так переживать.