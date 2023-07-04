Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС: МОЗ дало поради українцям

Що робити у разі аварії на ЗАЕС

На тлі зростання кількості чуток про те, що російські окупаційні війська можуть влаштувати вибух на Запорізькій атомній електростанції, у багатьох жителів прилеглих територій виникло питання про те, як підготувати себе до найгіршого сценарію.

Відповісти на нього вирішило Міністерство охорони здоров’я України, яке зазначило, що евакуації у цьому випадку підлягає населення, яке перебуває у зоні радіаційної аварії.

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або добирайтеся до приміщення якнайшвидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями і дотримуйтесь інструкцій від влади", — радить МОЗ.

Щоб підготувати до себе до можливої евакуації рекомендується заздалегідь зібрати невелику валізку, в яку треба скласти документи та їх копії. Це включає посвідчення особи, медичні документи, контакти осіб, з якими можна зв’язатися в екстреній ситуації та інші.

Крім того, туди рекомендується покласти:

маску чи респіратор;

аптечку та тижневий запас ліків (у разі наявності хронічних захворювань);

вологі серветки;

змінне взуття та одяг;

мінімальний запас їжі та води.

Також рекомендують щільно обмотати валізу харчовою плівкою або скотчем, що значно спростить процес її дезактивації на санітарному посту.

Водночас МОЗ каже, що людям, які перебувають у зоні катастрофи, в жодному разі не можна залишати будівлі без відповідного дозволу влади. Органи місцевого самоврядування також повинні повідомити про розташування пунктів евакуації та безпечні маршрути переміщення, якщо людина вирішила виїхати власним автомобілем.

Як повідомлялося раніше, вчений Володимир Борисенко розповів, що буде у разі аварії на Запорізькій АЕС і чи дійсно людям треба так переживати.