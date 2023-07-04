Оккупанты готовят взрыв на ЗАЭС: в ВСУ предупредили об угрозе

Провокация пока не грозит перерасти в масштабную аварию

Российские оккупанты могут готовить в ближайшее время провокацию на территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под их контролем с 4 марта 2022 года.

Как информирует Стратком ВСУ, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков были замечены посторонние предметы, напоминающие взрывчатку.

Даже в случае взрыва она не сможет повредить сами энергоблоки, однако может создать картинку для пропаганды о том, что ВСУ якобы обстреливают территорию ЗАЭС.

Информацию об этом россияне намерены запустить по своим СМИ и пропагандистским telegram-каналам.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать в любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты из "Росатома" заявили, что в ночь на 4 июля Украина якобы отключила линию электропередач, которая обеспечивала электричеством Запорожскую АЭС.

В Украине подтвердили, что ЗАЭС потеряла питание по основной линии, однако не сообщили, почему это произошло.