россия получила четкий сигнал и ищет новый план: Кулеба о ситуации на ЗАЭС
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Россиянам донесли недопустимость взрыва на ЗАЭС, но она не успокаивается
россия получила четкие сигналы о недопустимости подрыва Запорожской АЭС не только от традиционных партнеров Украины, но и от других стран. В свете этого оккупанты разрабатывают новый план.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
Он уверен, что россиянам донесли недопустимость заигрывания с ядерной опасностью.
"Я думаю, что получили и не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте", — сказал министр.
Теперь, по словам Кулебы, в рф придумывают новый план, но разведка Украины вскроет и его.
"То есть теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и тоже мы его вытащим на свет белый", — резюмировал Кулеба.
Как писал "Телеграф", гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что впервые за четыре месяца Запорожскую атомную электростанцию подключили к единственной доступной резервной линии электропередач.