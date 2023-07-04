россия получила четкий сигнал и ищет новый план: Кулеба о ситуации на ЗАЭС

Россиянам донесли недопустимость взрыва на ЗАЭС, но она не успокаивается

россия получила четкие сигналы о недопустимости подрыва Запорожской АЭС не только от традиционных партнеров Украины, но и от других стран. В свете этого оккупанты разрабатывают новый план.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Он уверен, что россиянам донесли недопустимость заигрывания с ядерной опасностью.

"Я думаю, что получили и не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте", — сказал министр.

Теперь, по словам Кулебы, в рф придумывают новый план, но разведка Украины вскроет и его.

"То есть теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и тоже мы его вытащим на свет белый", — резюмировал Кулеба.

Как писал "Телеграф", гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что впервые за четыре месяца Запорожскую атомную электростанцию подключили к единственной доступной резервной линии электропередач.