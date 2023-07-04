росія отримала чіткий сигнал і шукає новий план: Кулеба про ситуацію на ЗАЕС

Росіянам донесли неприпустимість вибуху на ЗАЕС, але вона не заспокоюється

росія отримала чіткі сигнали про неприпустимість підриву Запорізької АЕС не лише від традиційних партнерів України, а й інших країн. У світлі цього окупанти розробляють новий план.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Він упевнений, що росіянам донесли неприпустимість загравання з ядерною небезпекою.

"Я думаю, що отримали і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, а й від інших країн, які вважають за неприпустиме будь-яке використання ядерного елемента в конфлікті", — сказав міністр.

Тепер, за словами Кулеби, у росії вигадують новий план, але розвідка України розкриє і його.

"Тобто тепер їм набагато складніше його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка отримає і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", — резюмував Кулеба.

Як писав "Телеграф", гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що вперше за чотири місяці Запорізьку атомну електростанцію підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач.