росія отримала чіткий сигнал і шукає новий план: Кулеба про ситуацію на ЗАЕС
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Росіянам донесли неприпустимість вибуху на ЗАЕС, але вона не заспокоюється
росія отримала чіткі сигнали про неприпустимість підриву Запорізької АЕС не лише від традиційних партнерів України, а й інших країн. У світлі цього окупанти розробляють новий план.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
Він упевнений, що росіянам донесли неприпустимість загравання з ядерною небезпекою.
"Я думаю, що отримали і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, а й від інших країн, які вважають за неприпустиме будь-яке використання ядерного елемента в конфлікті", — сказав міністр.
Тепер, за словами Кулеби, у росії вигадують новий план, але розвідка України розкриє і його.
"Тобто тепер їм набагато складніше його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка отримає і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", — резюмував Кулеба.
Як писав "Телеграф", гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що вперше за чотири місяці Запорізьку атомну електростанцію підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач.