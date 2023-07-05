Буде більш серйозна проблема: в НАТО попередили росію про наслідки теракту на ЗАЕС

росія остаточно відверне від себе весь світ після теракту на ЗАЕС

Імовірний теракт на Запорізькій атомній електростанції матиме наслідки не лише для України, а й для всього світу.

З такою заявою виступив керівник Військового комітету НАТО Роб Бауер, пише LBC.

За його словами, терористичний акт на ЗАЕС вплине насамперед на Європу.

Бауер упевнений, що під час підриву ЗАЕС наслідки "вийдуть за межі типової проблеми безпеки".

Він наголосив, що дії росіян можуть стати екологічною катастрофою та медичною проблемою на багато років.

"Якщо це все ж таки трапиться, тоді це буде набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО. Це буде проблемою, в яку буде залучений весь світ, це матиме величезний вплив на Європу", — зазначив він. Бауер.

Водночас він висловив сподівання, що росія таки не піде на такий крок, адже в такому разі вона остаточно втратить навіть ту малу підтримку, яку ще має у світі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде у разі аварії на Запорізькій АЕС і чи дійсно людям треба так переживати.