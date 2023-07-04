У мережі багато розмов про теракт на ЗАЕС 5 липня: через що виникла паніка і що каже влада

Істерика розпочалася після заяви російського чиновника

Російські окупанти можуть влаштувати вибух на Запорізькій атомній електростанції найближчим часом.

Так російські пропагандистські telegram-канали та "військкори" почали поширювати заяву радника гендиректора концерну "Росенергоатом" рената карчаа про те, що ЗСУ нібито планують завдати удару по ЗАЕС у ніч на 5 липня.

Вони повідомляють, що удар нібито буде завданий із застосуванням високоточної зброї або дронів-камікадзе.

При цьому деякі пропагандисти пішли далі і почали заявляти, що водночас на один з аеродромів у південній частині України буде скинуто бомбу з радіоактивними відходами.

Згідно з логікою російських пропагандистів Україна піддасть значну частину своєї території радіаційному зараженню, щоб провести операцію щодо повернення ЗАЕС під свій контроль. Про те, що після цього саме Україні доведеться якось ліквідувати наслідки катастрофи, російські пропагандисти згадувати не стали, щоби не рушити гарну картинку для своєї аудиторії.

Варто зазначити, що напередодні у ЗСУ повідомили, що на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків було помічено сторонні предмети, що нагадують вибухівку. Її кількості там недостатньо, щоби влаштувати масштабну аварію, але вистачить, щоб стати їжею для пропагандистських матеріалів.

Окрім того, темі ЗАЕС приділив увагу президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Як повідомлялося раніше, вчений Володимир Борисенко розповів, що буде у разі аварії на Запорізькій АЕС і чи дійсно людям треба так переживати.