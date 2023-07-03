Война — день 495: россияне перешли в наступление на ряде направлений, идут тяжелые бои

Оперативно о главном 3 июля

Украинские военные продолжают сдерживать полномасштабное российское вторжение в течение 495 дней, продолжают проводить наступательные действия на ряде направлений, а их продвижение наиболее заметно на юге страны. Тем временем россияне стягивают резервы на восточное направление и местами начинают проводить встречные атаки, из-за чего активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Не останавливается и воздушный террор, вследствие которого страдают гражданские объекты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшую неделю ВСУ уничтожили более пяти тысяч оккупантов, несколько сотен единиц боевой техники и тяжелого вооружения.

О том, что происходило 30 июня, читайте в материале: Война — день 492: контрнаступление ВСУ продвигается, несмотря на все атаки оккупантов

Информацию за 1 июля, смотрите по ссылке: Война — день 493: ВСУ продвигаются на юге и укрепляют позиции на границе Беларуси

С данными за 2 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 494: оккупанты нанесли удар по Киеву, а ВСУ продвигаются на фронтах