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Война — день 496: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, но воздушный террор оккупантов не прекращается

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 496 дней Новость обновлена 04 июля 2023, 00:10
Бои за Украину длятся 496 дней

Оперативно о главном 4 июля

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов в течение 496 дней. В результате предпринятых наступательных действий ВСУ смогли достичь успехов в западной части Донецкой области, в то время как противник продолжает попытки захватить позиции в Луганской области. Благодаря активным действиям Сил обороны под украинский контроль за последнюю неделю вернулось 40 квадратных километров захваченных россиянами территорий. В свою очередь оккупанты срывают злость на мирных гражданах и продолжают устраивать воздушный террор, вследствие которого гибнут люди.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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Информацию за 1 июля, смотрите по ссылке: Война — день 493: ВСУ продвигаются на юге и укрепляют позиции на границе Беларуси

С данными за 2 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 494: оккупанты нанесли удар по Киеву, а ВСУ продвигаются на фронтах

О том, что происходило 3 июля, читайте в материале: Война — день 495: россияне перешли в наступление на ряде направлений, идут тяжелые бои

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#Украина #Россия #Война