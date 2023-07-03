Освободили еще почти 40 кв. км территории: в Минобороны рассказали об успехах контрнаступления ВСУ

Украинские военные продвигаются на оккупированные россиянами земли

Только за прошлую неделю украинские защитники освободили десятки квадратных километров оккупированных территорий. На Южном направлении ВСУ выбили врага с 28,4 кв. км, в то время как на Восточном направлении удалось взять под контроль еще 9 кв. км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", — отметила она.

В то же время на Юге Украины наши военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На прошлой неделе ВСУ вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное, Новоданиловка, Роботино, Новоселка и Старомайорское", — сообщила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что военный Валерий Маркус показал впечатляющие кадры освобождения территорий на Юге.