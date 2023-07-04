Зеленский призвал Байдена принять важное решение по Украине в НАТО и привел главный аргумент

Зеленский заявил, что главное решение в вопросе вступления Украины в НАТО принимает Байден

Президент Владимир Зеленский, который ранее заявил, что поедет на саммит НАТО в Вильнюс, только если там прозвучит реальное приглашение Украине вступить в Альянс, призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если членом Альянса она станет уже после окончания войны, это стало бы мощной мотивацией для украинских воинов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, полная версия которого выйдет 5 июля в 19:00 по Киеву.

Зеленский подчеркнул, что Байден является "лицом, которое принимает решение" – будет Украина в НАТО или нет.

"Он (президент США, – ред.) поддерживает наше будущее в НАТО", но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине очень важно получить такое приглашение именно сейчас.

"Это так важно чувствовать, что в будущем вы действительно будете рядом с союзниками", – пояснил он свою позицию.

При этом Зеленский отметил, что понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО до того, как закончится война".

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – резюмировал президент.

Как сообщал "Телеграф", министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе не будут принимать решение касательно вступления Украины в Альянс. Более того, наша страна не получит даже примерного плана на этот счет, пока россияне не покинут территорию Украины.