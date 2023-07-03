Позиция Банковой выглядит странно: политолог объяснил, как Зеленскому не прогадать с саммитом НАТО

Саммит Североатлантического альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля

С приближением саммита НАТО из Офиса президента Украины раздаются странные заявления, что Владимир Зеленский поедет на саммит Альянса при условии, что будут приняты нужные Киеву решения.

Директор Института мировой политики Евгений Магда объяснил "Телеграфу", почему не согласен с позицией ОП в этом вопросе и как президенту не ошибиться по поводу саммита в Вильнюсе.

По словам эксперта, если бы Украина шла ускоренным темпам в НАТО в период 2019-2022 годов, можно было бы обижаться. Но этого не было.

"С нашей стороны звучали заявления в стиле "мы не будем стучаться в закрытую дверь" и многое подобное. Да, ситуация после широкомасштабного российского вторжения серьезно меняется. И конституционная норма о членстве в НАТО и ЕС как цель Украины приобретает с тех пор особое значение. Но в такой ситуации позволять себе детские обиды, как минимум, недальновидно. Считаю, что Зеленский должен находиться на саммите НАТО и посвятить все время своего пребывания там переговорам об усилении поддержки Украины", — говорит политолог.

В отношении саммита НАТО звучит очень много заявлений и прогнозов. Но Евгений Магда обращает внимание, что украинским властям важно ориентироваться на позицию США. Там четко дали понять, что не будут ускорять вступление Украины в НАТО. Но обещают, что мы получим мощный пакет долгосрочной поддержки от союзников.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Нужно отбросить детские образы: что важно понять Украине о предстоящем саммите НАТО

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Сенат Франции призывает пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе.