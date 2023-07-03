Германия не видит Украину в НАТО сейчас, а визит Зеленского на саммит Альянса под вопросом

Война с россией мешает Украине действовать на мировой арене

На саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июня не будут принимать решение касательно вступления Украины в НАТО. Более того, наша страна не получит даже примерного плана на этот счет, пока россияне не покинут территорию Украины.

Об этом заявил министр обороны Германии Писториус, передает Rzeczpospolita. Условия, на которых Украину могут взять в Альянс, также будут обсуждаться после окончания войны.

"Альянс никогда не должен становиться стороной конфликта. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока в Украине идет война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, тогда будет 32, вместе со Швецией, вместе с Украиной будем решать условия вступления в Альянс", — сказал Писториус.

Аналогичное мнение ранее в интервью телеканалу ARD выразил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что одни из условий вступления в НАТО является отсутствие неразрешенных конфликтов на территории государства.

"Одно совершенно ясно — и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш Альянс. Германия относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта", — заявил Шольц.

Что касается визита Владимир Зеленского на саммит НАТО в июле, то однозначного ответа в Офисе президента дать не смогли. Все будет зависеть от успехов или неудач на фронте.

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации в поле боя. Вам следует обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", — сказал спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему США против скорейшего вступления Украины в НАТО. В Америке заботятся о том, что резкие шаги Вашингтона не должны привести к резким действиям со стороны россии.