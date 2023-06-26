Сколько стран НАТО поддерживают вступление Украины: в Кабмине описали ситуацию

Западные партнеры Киева не против вступления Украины в Альянс

Большинство стран НАТО поддерживают решения о членстве Украины в Альянсе.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть за теми странами, которые однозначно осознают необходимость такого решения (принятия Украины в НАТО — Ред.). Это вопрос не того, поддерживают ли они Украину или не поддерживают – все страны поддерживают Украину.

Но половина, как минимум половина союзников, четко осознает важность и стратегическую значимость этого решения для усиления Альянса, определения роли Альянса вообще как организации безопасности и закрепления позиции по гарантиям безопасности в виде членства в НАТО и гарантий безопасности в Европе. То есть, это хотя и Северо-Атлантический альянс, сегодня мы говорим о безопасности в Европе", — сказала она.

При этом Стефанишина уверена, что вступлению Украины в НАТО вряд ли что-то сможет помешать.

"Нам ничего не может помешать, потому что 24 февраля прошлого года ни одна из существующих международных систем, безопастностных или международных организаций, в частности, система ООН, созданная для предупреждения и недопущения войны, не смогла сработать так, чтобы эта война не была начата. Потому с 24 февраля, скажем так, никаких барьеров для защиты и выживания Украины нет", — добавила она.

В завершении вице-премьер добавила, что все страны Альянса понимают необходимость вступления Украины в НАТО, но не все пока готовы принимать решения, которые должны быть приняты именно сейчас.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что две страны выступили против вступления Украины в НАТО по упрощенной процедуре.