Скільки країн НАТО підтримують вступ України: у Кабміні описали ситуацію

Західні партнери Києва не проти вступу України до Альянсу

Більшість країн НАТО підтримують рішення щодо членства України в Альянсі.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповіла віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Якщо говорити за 30-бальною шкалою або за 31-бальною шкалою, то як мінімум 15 балів є за тими країнами, які однозначно усвідомлюють необхідність такого рішення (прийняття України в НАТО — Ред. ). Це питання не того, чи підтримують вони Україну, чи не підтримують – усі країни підтримують Україну.

Але половина, як мінімум, половина союзників, чітко усвідомлює важливість і стратегічну значущість цього рішення для посилення Альянсу, визначення ролі Альянсу взагалі як організації безпеки та закріплення позиції щодо гарантій безпеки у вигляді членства в НАТО та гарантій безпеки в Європі. Тобто це хоч і Північно-Атлантичний альянс, сьогодні ми говоримо про безпеку в Європі", — сказала вона.

При цьому Стефанишина впевнена, що вступу України до НАТО навряд чи зможе щось завадити.

"Нам нічого не може завадити, тому що 24 лютого минулого року жодна з існуючих міжнародних систем, безпекових чи міжнародних організацій, зокрема, система ООН, створена для попередження та недопущення війни, не змогла спрацювати так, щоб цю війну не розпочали. Тому з 24 лютого, скажімо так, жодних бар’єрів для захисту та виживання України немає", — додала вона.

На завершення віце-прем’єр додала, що всі країни Альянсу розуміють необхідність вступу України до НАТО, але не всі поки що готові приймати рішення, які мають бути ухвалені саме зараз.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дві країни виступили проти вступу України до НАТО за спрощеною процедурою.