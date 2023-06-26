На шляху до важливого саміту НАТО в Вільнюсі: Зеленський провів телефонну розмову з Дудою

Лідери сусідніх країн узгодили позиції перед зустріччю членів Альянсу в липні

Останній вечір тижня, 25 червня, виявися досить напруженим для президента Володимира Зеленського: окрім розмови з своїм колегою Джо Байденом він активно спілкувався ще й з очільником Польщі Анжеєм Дудою.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

Лідери країн обговорили події в росії, ситуацію навколо Запорізької АЕС та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Обговорили останні події в РФ і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій та ситуацію в регіоні. Розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС. Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та інших міжнародних заходів", — написав глава Української держави.

А у повідомленні в соціальній мережі Володимир Зеленський розповів про те, що в неділю, 25 червня, в Копенгагені відбулася зустріч радників лідерів України, Туреччини, Індії, Японії, Південної Африки та інституцій Європейського Союзу щодо української формули миру.

Україну представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його радники Андрій Сибіга і Ігор Жовква.

"Наближаємо реалізацію Формули миру, і для цього залучаємо якнайширше коло партнерів. Незмінним топ-пріоритетом є й відносини з Євросоюзом, щотижня додаємо ґрунту для набуття повноправного членства", — заявив Зеленський у відеозверненні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що чекати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі, який має відбутися 11-12 липня. Очевидно, що попри те, що зараз українські Збройні сили, ймовірно, найдосвідченіші в Європі, вступу України до НАТО не відбудеться. Україна, ймовірно, зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення бойових дій. Проте держава хоче на саміті НАТО у Вільнюсі отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.