На пути к важному саммиту НАТО в Вильнюсе: Зеленский провел телефонный разговор с Дудой

Лидеры соседних стран согласовали позиции перед встречей членов Альянса в июле

Последний вечер недели, 25 июня, оказался достаточно напряженным для президента Владимира Зеленского: кроме разговора со своим коллегой Джо Байденом он активно общался еще и с главой Польши Анжеем Дудой.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Лидеры стран обсудили события в России, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Обсудили последние события в РФ и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и ситуацию в регионе. ", — написал глава Украинского государства.

А в сообщении в социальной сети Владимир Зеленский рассказал о том, что в воскресенье, 25 июня, в Копенгагене состоялась встреча советников лидеров Украины, Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Европейского Союза по украинской формуле мира.

Украину представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его советники Андрей Сибига и Игорь Жовква.

"Приближаем реализацию Формулы мира, и для этого привлекаем широчайший круг партнеров. Неизменным топ-приоритетом являются и отношения с Евросоюзом, еженедельно добавляем почву для обретения полноправного членства ", — заявил Зеленский в видеообращении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля. Очевидно, что, несмотря на то, что сейчас украинские Вооруженные силы, вероятно, самые опытные в Европе, вступления Украины в НАТО не состоится. Украина, вероятно, сможет присоединиться к Альянсу только по окончании боевых действий. Однако государство хочет на саммите НАТО в Вильнюсе получить политическое решение по поддержке вступления.