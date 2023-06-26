Терміни вступу обговорювати не потрібно: у Кабміні розповіли, чого чекають від саміту НАТО

На вільнюському саміті має бути ухвалене рішення про політичне запрошення України до членства НАТО з подальшим узгодженням умов

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, центральним питанням якого стануть майбутні відносини Північноатлантичного альянсу з Києвом. Україна очікує, що на ньому має бути ухвалене рішення про запрошення нашої країни до членства в НАТО, при цьому обговорювати часові рамки вступу не потрібно, адже головне — саме політичне рішення.

Про це розповіла віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "РБК-Україна".

Вона наголосила, що у 2021 році, за результатами Брюссельського саміту НАТО було ухвалено рішення, що Україна буде членом Альянсу і план дій щодо членства не потрібен.

"Тобто це рішення вже ухвалено. Тому, власне, ми вважаємо, що на вільнюському саміті має бути ухвалене рішення про політичне запрошення України до членства з подальшим визначенням модальностей: з врахуванням того, що триває війна, з урахуванням того, як ми її завершимо, коли ми її завершимо на полі бою, коли будуть політичні рішення, як буде реалізовуватись формула миру президента України. Є велика кількість складових, які мають бути визначені", — пояснила Стефанішина.

Вона нагадала, що зокрема, як країна-член НАТО, Україна матиме робити внески у загальний бюджет Альянсу. Хоча є велика кількість питань, які потребують визначення, політично очевидно, що рішення про вступ України має бути ухвалене і жодних юридичних перепон тут бути не повинно, наголосила віце-прем'єрка.

"Більше того, я вважаю, що не потрібно навіть обговорювати питання, в яких часових рамках і коли це відбудеться – до завершення війни, в цьому році, в наступному – головне ухвалене політичне рішення. Відмінність НАТО від інших організацій полягає в тому, що немає специфічної процедури приєднання до НАТО. Це виключно політичне рішення. І таке політичне рішення може бути ухвалене у Вільнюсі", — резюмувала Стефанішина.

Раніше "Телеграф" розбирався, що привезе Україна з саміту НАТО у Вільнюсі — очевидно, що навіть попри те, що зараз українські Збройні сили, певно, є найдосвідченішими в Європі, повного злиття України з НАТО у Литві не станеться. Однак реальність повномасштабного російського вторгнення, котре щомиті загрожує перерости у ядерний конфлікт, вимагає від НАТО конкретних і рішучих кроків задля глобальної безпеки — якими будуть ці кроки.