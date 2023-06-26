Сроки вступления обсуждать не нужно: в Кабмине рассказали, чего ждут от саммита НАТО

На вильнюсском саммите должно быть принято решение о политическом приглашении Украины в членство НАТО с последующим согласованием условий

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, центральным вопросом которого станут будущие отношения Североатлантического альянса с Киевом. Украина ожидает, что на нем должно быть принято решение о приглашении нашей страны в членство в НАТО, при этом обсуждать временные рамки вступления не нужно, ведь главное — самое политическое решение.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "РБК-Украина".

Она подчеркнула, что в 2021 году по результатам Брюссельского саммита НАТО было принято решение, что Украина будет членом Альянса и план действий по членству не нужен.

"То есть это решение уже принято. Поэтому, собственно, мы считаем, что на вильнюсском саммите должно быть принято решение о политическом приглашении Украины к членству с последующим определением модальностей: с учетом продолжающейся войны, с учетом того, как мы ее завершим, когда мы ее завершим на поле боя, когда будут политические решения, как будет реализовываться формула мира президента Украины. Есть большое количество составляющих, которые должны быть определены", — объяснила Стефанишина.

Она напомнила, что в частности, как страна-член НАТО, Украина должна будет делать взносы в общий бюджет Альянса. Хотя есть большое количество вопросов, требующих определения, политически очевидно, что решение о вступлении Украины должно быть принято и никаких юридических препятствий здесь быть не должно, подчеркнула вице-премьер.

"Более того, я считаю, что не нужно даже обсуждать вопросы, в каких временных рамках и когда это произойдет – до завершения войны, в этом году, в следующем – главное принятое политическое решение. Отличие НАТО от других организаций состоит в том, что нет специфической процедуры присоединения к НАТО. Это исключительно политическое решение. И такое политическое решение может быть принято в Вильнюсе", — резюмировала Стефанишина.

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