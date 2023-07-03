Німеччина не бачить Україну в НАТО зараз, а візит Зеленського на саміт Альянсу під питанням

Війна з росією заважає Україні діяти на світовій арені

На саміті НАТО у Вільнюсі 11–12 червня не ухвалюватимуть рішення щодо вступу України до НАТО. Більше того, наша країна не отримає навіть зразкового плану щодо цього, поки росіяни не покинуть територію України.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Пісторіус, передає Rzeczpospolita. Умови, на яких Україну можуть взяти до Альянсу, також обговорюватимуться після закінчення війни.

"Альянс ніколи не повинен ставати стороною конфлікту. Тому ми не зможемо відповісти на питання про вступ України до НАТО, поки в Україні триває війна. Тільки тоді ми всі, а союзників, я думаю, тоді буде 32 разом зі Швецією, разом з Україною вирішуватимемо умови вступу до Альянсу", — сказав Пісторіус.

Аналогічну думку в інтерв’ю телеканалу ARD висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він нагадав, що однією з умов вступу до НАТО є відсутність невирішених конфліктів на території держави.

"Одне цілком ясно — і це знає Україна і було багато разів сказано: під час війни взагалі не може статися вступ до нашого Альянсу. Німеччина належить до тих країн, які вважають себе зобов’язаними опрацювати гарантії безпеки для України на період після завершення конфлікту", — заявив Шольц.

Щодо візиту Володимира Зеленського на саміт НАТО в липні, то однозначної відповіді в Офісі президента дати не змогли. Все залежатиме від успіхів чи невдач на фронті.

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все залежатиме від ситуації в полі бою. Вам слід звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", — сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому США проти якнайшвидшого вступу України до НАТО. В Америці опікуються тим, що різкі кроки Вашингтона не повинні призвести до різких дій з боку росії.