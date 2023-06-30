Якщо буде ухвалено рішення: Зеленський поїде на саміт НАТО за однієї умови

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО до Вільнюса, якщо там не прозвучить реальне запрошення до нашої країни вступити до Альянсу.

Про це у коментарі агентству Reuters заявив заступник керівника Офісу президента та головний дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква.

За його словами, український лідер очікує, що учасники саміту виявлять "мужність" у питанні вступу України до НАТО.

"Вільнюський саміт був би дуже добрим початком для відповіді на заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, яке є лише першим етапом… Президент не поїде… на саміт, якщо лідери демонструватимуть дефіцит мужності, тоді як Україна з усім своїм мужністю, волею та силою та високим моральним духом бореться проти російської агресії", – зазначив Жовква.

При цьому радник Зеленського зазначив, що Київ розуміє неможливість вступу до Альянсу, коли на території України триває війна з росією.

Раніше Зеленський уже говорив, що не бачить сенсу їхати на саміт, якщо на ньому Київ не отримає певних сигналів. Остаточне рішення він обіцяв ухвалити напередодні саміту. Водночас Reuters вважає, що відмова президента України відвідати саміт затьмарить будь-яку демонстрацію єдності Заходу.

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Заявку на членство у НАТО Україна подала ще 30 вересня минулого року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Кабміні розповіли, на що чекають від саміту НАТО.