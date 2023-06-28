На Україну чекає "сюрприз" на саміті НАТО у Вільнюсі — прем’єр Естонії

В Альянсі впевнені, що лідери зможуть дійти єдиної позиції щодо того, як відповісти на очікування України про її членство в НАТО

Тема членства України в НАТО продовжує активно розвиватись і щодо цього питання для країни готують сюрприз на липневому саміті у Вільнюсі.

Про це прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я впевнена, що єдина гарантія безпеки України, яка справді працює — це НАТО. Але я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі", — сказала Каллас.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що під час саміту лідери зможуть прийти "до єдиної позиції" щодо питання приєднання України до Альянсу.

"Поки що рано передбачати результати саміту. Наразі йдуть консультації, як відбувається завжди щодо важливих рішень, які нам необхідно ухвалити. Але я абсолютно впевнений, що лідери на саміті прийдуть до єдиної позиції щодо того, як відповісти на очікування України про членство", — зазначив генсек.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перемога над росією у повномасштабній війні, на думку Єнса Столтенберга, є головною умовою для обговорення членства України в НАТО.