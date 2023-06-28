Украину ждет "сюрприз" на саммите НАТО в Вильнюсе - премьер Эстонии

В Альянсе уверены, что лидеры смогут прийти к единой позиции относительно того, как ответить на ожидания Украины насчет ее членства в НАТО

Тема членства Украины в НАТО продолжает активно развиваться и относительно этого вопроса для страны готовят сюрприз на июльском саммите в Вильнюсе.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает — это НАТО. Но я не хочу как-то испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — сказала Каллас.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в ходе саммита лидеры смогут прийти "к единой позиции" насчет вопроса присоединения Украины к Альянсу.

"Пока рано предсказывать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции относительно того, как ответить на ожидания Украины относительно членства", — отметил генсек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что победа над россией в полномасштабной войне, по мнению Йенса Столтенберга, является главным условием для обсуждения членства Украины в НАТО.