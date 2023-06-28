Украина в НАТО - это безопасность россии: Зеленский сделал заявление в Раде

Членство в НАТО нужно не только Украине

Владимир Зеленский 28 июня выступил в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины. Он заявил, что россии сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину как можно скорее приняли в НАТО.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявления главы государства.

Он припомнил слова владимира путина о том, что если бы россия не напала первой, то Украина бы точно вторглась в рф. Президент отметил, что члены Альянса обороняют свой народ и границы, а не уничтожают другие народы. Поэтому, чтобы обезопасить свои границы, россия должна быть наоборот за членство Украины в Альянсе, а не против.

"Украинцев волнует только то, чтобы никогда вновь российский реваншизм не пересек границы нашего государства. Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что в нашем регионе будет царить мир и свобода. И для россии сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают… Это может быть кому-то не видно только из московских или валдайских бункеров, весь мир это видит", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский высказался на счет победы Украины в вйоне. По его словам, в нашей стране должно быть национальное согласие на этот счет.