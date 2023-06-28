"Нужно национальное согласие": Зеленский сделал заявление насчет победы в войне (видео)

Зеленский хочет, чтобы украинцы пришли к общему мнению по поводу нашей победы и дальнейшего развития страны

Сегодня, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. С трибуны парламента он, в частности, поговорил и о будущей победе.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявления главы государства.

По его словам, в нашей стране должно быть национальное согласие по поводу того, какой должна быть победа в войне, а также в какие союзы ей вступать.

"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в ЕС, очевидно в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному, к нашей победе — труден. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы", — сказал Зеленский.

Глава государства предложил идею доктрины для Украины, первым пунктом которой (всего будет 5 основных) станет вопрос о победе нашей страны в войне.

"Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно. Победа Украины — это освобождение от российской оккупации всей нашей территории. Никакой части Украины мы не оставим врагу", — сказал он.

По мнению президента, победа Украины в войне — это очищение украинских территорий от российских военных формирований, наемников и боевиков, возвращение граждан, которые были захвачены в плен или силой депортированы, восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ без каких-либо ограничений суверенных прав Украины.

Тут следует отметить, что военное и политическое руководство нашей страны неоднократно отмечало, что победой будет считаться возвращение к границам 1991 года. Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Украина не согласится на территориальные уступки.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, идущей к победе. И для Украины-победительницы. Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем – и нам самим, и нашим соседям и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях", – сказал президент.

В связи со всем вышесказанным, Зеленский предложил общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей украинской доктрины.

"Нам нужно общее видение того, какой быть Украине после победы. Давайте вместе определим приоритеты для Украины после нашей победы", – сказал глава государства.

Он отметил, что пять основных ориентиров для обсуждения таковы:

философия победы Украины;

глобальность украинской безопасности;

политика героев;

политика справедливости;

трансформации за 10 лет.

Напомним, что 28 июня Зеленский также подал в Верховную Раду два важных законопроекта. Они касаются праздников и английского языка.