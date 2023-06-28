"Не придется терпеть боль, стресс и травмы войны": Зеленский сделал важное заявление

По мнению гаранта, Украина должна создать самую сильную в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации

Президент Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине, подчеркнув важность применения всех лучших мировых практик по физической и ментальной реабилитации в стране.

Об этом гарант заявил сегодня, 28 июня, во время выступления в Верховной Раде ко Дню Конституции Украины.

"Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина должна создать самую сильную в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации. Это касается строительства реабилитационных центров и подготовки соответствующих кадров. Вместе с тем должны быть научные исследования и контролируемое украинское производство.

"Человек с травмами войны должен иметь возможность пользоваться всем тем пространством и возможностями, которыми пользуются и все остальные", — добавил он.

Для справки: растение Cánnabis sativa или выделенные из него химические вещества в медицине используют для облегчения острой боли у пациентов, страдающих заболеваниями, что связаны с нарушением работы нервной системы. Медицинский каннабис применяют для обезболивания симптомов онкологических заболеваний, редких форм эпилепсии среди детей, болезней Альцгеймера и Паркинсона и ПТСР среди военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2022 года Кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.