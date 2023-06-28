"Не доведеться терпіти біль, стрес та травми війни": Зеленський зробив важливу заяву

На думку гаранта, Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації

Президент Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні, наголосивши на важливості застосування всіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в країні.

Про це гарант заявив сьогодні, 28 червня, під час виступу у Верховній Раді до Дня Конституції України.

"Щоб усім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", — заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. Це стосується будівництва реабілітаційних центрів та підготовки відповідних кадрів. Водночас мають бути наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.

"Людина з травмами війни повинна мати можливість користуватися всім тим простором та можливостями, якими користуються і всі інші", — додав він.

Для довідки: рослину Cánnabis sativa або виділені з неї хімічні речовини в медицині використовують для полегшення гострого болю у пацієнтів, які страждають на захворювання, що пов’язані з порушенням роботи нервової системи. Медичний канабіс застосовують для знеболювання симптомів онкологічних захворювань, рідкісних форм епілепсії серед дітей, хвороб Альцгеймера та Паркінсона та ПТСР серед військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні 2022 року Кабінет міністрів України підтримав законопроект про легалізацію медичного канабісу в Україні.