Растение на миллиард: почему украинские предприниматели делают ставку на коноплю?

Говорить о конопле в обществе как-то неудобно — ассоциации могут быть специфичные. Однако сегодня из растения с плохой репутацией в Украине производят обувь и одежду, биотопливо, бьюти-продукты и даже дома. Все вполне легально и даже в тренде – экологично.

Более того, в Житомирской области предприниматели планируют создать кластер по выращиванию и переработке технической конопли. Плантация должна стать самой большой в Европе. О том, чем вдохновляет техническая конопля украинских предпринимателей, и о нюансах работы в этой нише "Бизнес Телеграф" поговорил с владельцем компании по производству конопляной одежды и обуви Jo Hamp Денисом Бурдейным, партнером компании Hampire и владельцем дома из конопли Сергеем Бойко, а также соучредителем компании "К.Текс" Андреем Никитивым, который в Ирпене работает над запуском утеплителя из конопли.

"Конопля – это растение на миллиард," – утверждает партнер компании Hempire Сергей Бойко.

Важный акцент: сегодня речь идет об особой, технической конопле, выращивание которой в Украине законно. Такое растение не содержит психоактивного компонента ТГК или содержит на разрешенном законом минимальном уровне – 0,08%. Коноплю с содержанием ТГК менее 0,08% в сухом веществе впервые в мире вывели селекционеры украинского Института лубяных культур НААН Украины. В ЕС, к примеру, допустимый уровень ТГК в промышленной конопле выше — 0,2%, а в США и Китае еще выше — 0,3%.

Техническую коноплю вывели в Украине, выращивают во многих странах мира

Когда-то в Украине площади посевов под коноплю составляли около 165 тыс. га. Сегодня не превышают 3-4 тысячи, констатируют предприниматели. Большая часть мирового рынка продуктов из конопли — это продажа семян и пищевых продуктов из нее, на втором месте — продукция медицинского назначения, и только на третьем — получение волокна. Так почему украинский бизнес делает ставку на последнее, третье направление?

В свое время Сергей Бойко построил собственное здание из конопляной смеси HempireMix, и с тех пор еще больше поверил в светлое будущее промышленного использования конопли в Украине.

— Как у вас возникла идея подобного использования конопли?

– Идея возникла не у меня. Подобное строительство мой партнер Сергей Коваленков увидел в Австралии. И загорелся идеей. Потом узнал, что эта технология используется в Европе — в Великобритании, Франции, Бельгии… Там есть завод, производящий 6 млн блоков в год, это около 3 тысяч домов.

Именно из конопли построил Сергей Бойко дом для собственной семьи

Сергей изучил тему, а затем разработал собственное ноу-хау — вяжущее без цемента, из извести и из украинского сырья. Это еще более экологичная история: бетон, пока затвердевает, берет кислород из воздуха, а известь забирает углекислый газ. Сейчас во всем мире тренд на декарбонизацию, то есть, есть стремление снизить углеродные выбросы.

— Почему — конопля, а не солома, например? Такие дома в Украине тоже пробуют строить.

— Потому что у нее (конопли — Ред.) мягкая, пористая структура, способная регулировать влагу, она не гниет, как и тростник, растущий в реках. Это естественный регулятор влаги. Когда влаги много, конопля ее забирает из помещения, когда мало — отдает. В таком здании очень комфортно, постоянный уровень влаги в воздухе – 40-60%.

— Сколько идет конопли на один дом?

— Полтора гектара. Человек может купить или вырастить ее (а растет конопля четыре месяца), собрать, измельчить, приобрести нашу смесь или другую. Если бюджет маловат – есть глина, земля, цемент, будет не так эффективно, но дом состоится. Для строительства достаточно двух-трех человек. Учитывая объемы разрухи в Украине после вторжения, это выход! Можно не просто рассчитывать на 100%-ную помощь государства, а попросить частично помощи сырьем.

Строительные блоки из конопли выглядят так. Но формально сырье можно спрессовать в любую форму.

По стоимости мы сравнивали дом из кирпича, из газоблока и наш. Если мы берем дом на 100 кв метров, то наш дороже газоблокового на 3000 долларов. Человек взвешивает: да, я плачу на 120 тысяч гривен больше, что я за это получу? Стопроцентную экологичность. То есть, у детей от токсичных материалов не будет аллергии, например.

— У вас в проектах видела бомбоубежище. Как там используется конопля?

– А чем их утеплять изнутри? Есть такое понятие – точка росы. Влага внутри конденсируется, и начинают расти разные грибы, плесень — мы начинаем их уничтожать химией или просто дышим всем этим — и бегаем по аптекам. Известь регулирует влажность, здесь никакие грибки не растут. Есть еще пеностекло – качественный утеплитель, но он значительно дороже.

Проект строительства из технической конопли получил Климатический инновационный ваучер и грант от ЕБРР

— Какой у вас объем производства?

— До вторжения строили 10-15 домов в год. Это неплохо, но нужно хотя бы 100. За границей знают, что такое техническая конопля, там это развивается уже давно.

Недавно мы выиграли у ЕБРР конкурс климатических инноваций. Получили соответствующее финансирование для сертификации, и сейчас уже практически на финише получения документов.

Мы за то, чтобы в Украине обращение конопли с содержанием психоактивных веществ было четко урегулировано. Но дайте индустриальному растению развиваться! Посуда, топливные брикеты, текстиль, биопластик, строительные материалы – многое может быть из конопляного сырья. Это действительно растение на миллиард.

— Что мешает развитию тогда — государство?

— Мы говорим о технической конопле, здесь я бы не сказал, что государство чем-то мешает. Да, хотелось бы как-то другие условия кредитования, но это проблема не только нашей отрасли.

Проблема в том, что нет инвестиций. В полный цикл производства должно быть вложено 25 млн. дол. Исследования у нас на высоком уровне, наши сорта технической конопли знают во всем мире. В той же Франции вся техническая конопля — наша, Глуховского Института лубяных культур. Их знает весь мир, а они находятся в обшарпанном двухэтажном домике — тоже нет инвестиций.

Институт лубяных культур Национальной Академии Аграрных Наук Украины знают во всем мире

Но отрасль развивается. В феврале анонсировали строительство кластера по выращиванию и переработке конопли в Житомирской области. Туда сейчас приглашают всех, кто производит конечные продукты из конопляного сырья, — не важно, это биопластик, посуда, ткани, обувь или дома. Конечно, нужно два-три года, чтобы эта идея была реализована, но мы в этом кластере тоже будем обязательно.

От конопляного поля до кроссовок и трикотажа

Компания Jo Hamp производит и продает обувь, носки и стельки из конопли уже пятый год.

— Я как-то увидел конечный продукт, был поражен и начал изучать производство из технической конопли, — вспоминает соучредитель компании Денис Бурдейный. — Информации было мало, шли путем проб и ошибок. А какая пряжа лучше? А какие технические характеристики у нее должны быть? А как добиться мягкости? Бывало и такое, что ткань изготовили, протестовали – не подходит. Делаем новую ткань – так все и происходило – куча практических исследований, потому что готового рецепта не было.

Денис Бурдейный

— У конопли особая репутация. Кто сегодня выбирает вашу обувь, носки, одежду?

У нас очень узкая ниша — это люди, которые понимают, что такое устойчивое развитие, сознательное потребление, сортировка мусора — то есть люди, думающие о завтрашнем дне. Это люди от 22 до 48 лет. Наш стратегический центр продаж — Киев. Много населения, более высокий доход. Не каждый готов за 2200 гривен купить себе наши кроссовки, если можно взять New Balance на распродаже за 1600 гривен. Кто-то из потенциальных клиентов готов рисковать, тестировать, смотреть, сравнивать, а кто-то — нет.

— Почему именно такие сознательные люди?

— Есть общий тренд по экологичным товарам. Помните, несколько лет назад стал популярным экохлопок/экокотон? По сути, тот же хлопок, только его якобы не обрабатывают при выращивании химикатами. Так вот: конопля — это сорняк! Ее в принципе не нужно удобрять или обрабатывать. Посадил в землю – и она растет. Вопрос в том, как ее собрать, обработать и что дальше из нее сделать.

Растет конопля как сорняк, а вот собирать и обрабатывать ее непросто

Волокно конопли хорошо впитывает избыточную влагу, не дает развиваться грибкам, бактериям. Обувь и носки можно носить, не снимая, будет сухо, комфортно и без запаха.

На сегодняшний день образовалось небольшое сообщество людей, которые занимаются продукцией из конопли и как-то пытаются ее продвигать. Продукт интересен, но о нем практически никто не знает.

— Моделировать обувь из конопляной ткани сложнее обычной?

— У нас все элементы производства в Украине на фабриках. Разве что какие-нибудь гвоздики или фурнитура из Китая. Подошва наша, льется в Харькове, Одессе или Львове. Нас работает всего пять человек в компании, все делаем на подряде. Есть компания, у которой свое оборудование, они льют себе резиновые сапоги и под нас заливают подошвы. Это более дешевая обувь.

Украинские фабрики возрождают производство конопляной ткани

Относительно ручной работы есть подрядчики, команда из 10-12 человек, которые могут выполнять различные работы — кроить, шить, делать затяжку, приклейку. Технические мощности – около 400 пар в день, если загрузить полный штат людей, можно производить и больше. Главное, чтобы были все комплектующие, потому что это как машину собирать – нет какой-то одной детали – все стоит.

— Есть ли за границей опыт производства такой обуви, на кого можно равняться или что-то подсматривать, перенимать?

— Мы как-то попытались привезти конопляную пряжу из Китая, чтобы увидеть, что получить на выходе. Там люди уже давно занимаются этим направлением, но в их пряже оказалось не так уж много конопли — мы отдавали в лабораторию на анализ. Так что мы их опыт отвергли и начали с нуля.

Еще до пандемии мы свою обувь экспортировали. У нас были точки продаж и в Италии, Испании, Соединенных Штатах. Наибольший объем заказов был по Италии и США. Сейчас тоже отправляем по всему миру.

Кроссовки из конопли визуально похожи на классические, но это — обувь для экологически сознательных людей

Чтобы прямо на кого-нибудь равняться… Мы идем своим путем. Следим разве что за трендовыми моделями обуви.

Мы на сегодняшний день уже продаем ориентировочно 2000 пар в месяц, плюс-минус. И это не предел, главное — чтобы со стороны людей спрос рос.

— Когда вы продумываете рекламные стратегии и маркетинговые коммуникационные, наверняка учитываете определенные предубеждения людей.

— Ну, это действительно проблема, которая заканчивается на уровне "ха-ха" — человек пошутил, менеджер отшутился, дальше пошла коммуникация. Мы привыкли, что из 1000 комментариев, 920 стандартные. Более того, мы на это делаем небольшую ставку при запуске рекламных кампаний.

– Сколько времени прошло от старта до получения прибыли?

— Не знаю, потому что я этого дохода до сих пор еще не вижу. Все заработанные деньги реинвестируем в производство. Как я уже говорил, направление новое, очень много вещей, о которых даже спросить не у кого. К примеру, мне нужна ткань для обуви. Производство — окей, все мы знаем, сделаем. Но даже если они знают и делают, конопля ведет себя по-другому — нет нужной плотности, не то количество переплетений, не так окрасилось и т.д. Мы уже 30 тысяч долларов угрохали, произвели 2 км ткани, а ничего не выходит. Здесь нет стандартных решений. И нельзя останавливаться. Срок полного цикла от сырья до ткани со всеми этапами обработки – около полугода. Плюс время на разработку модели обуви, запуск рекламной кампании. И ускорить нельзя, потому что как ты подготовишь контент, если конечного своего продукта еще не видел?

Обувь Jo Hamp продавалась в Италии, Испании, США, но у производителей есть планы захватить мир

А еще начинаешь что-нибудь делать, а ткацкий станок сломался. Ждем две недели, пока придет запчасть из Польши. Запчасть приехала, поставили — станок начал пряжу рвать, потому что деталь не подходит. То есть, пока здесь больше багов, чем финансовой выгоды. Но когда все настроится, когда люди познакомятся с продуктом, это сработает. Процент повторных продаж у нас достаточно высок.

— И конкуренция будет выше тогда.

– Нет, потому что каждый будет самостоятельно проходить этот путь проб и ошибок. Я не буду, например, раскрывать свои наработки за эти годы другому человеку. Это сложно давалось. Кроме того, он что-то не так сделает, получится какая-то ерунда. Он разочаруется, клиенты получат дурное впечатление от знакомства с продуктом. Это никому не нужно. Рынок очень хрупок и его очень легко пока "завалить".

Конопля против стекловаты: в Ирпене экспериментируют с конопляными утеплителями.

В Ирпене собираются до конца года изготовить экспериментальные образцы утеплителя на базе конопляных и льняных волокон, а затем, если спрос будет, запустить собственную переработку сырья на волокно. Правда, здесь на одном уровне рассматривают два растения — лен и техническую коноплю. О подводных камнях и плюсах конопляного продукта рассказал соучредитель компании-экспериментатора "К.Текс" Андрей Микитив.

— Почему вы решили обратиться к этим материалам — спрос или трендовая вещь?

— Для нас это попытка почувствовать, есть ли сегодня подтвержденный спрос на этом рынке на материалы, уклоняющиеся в сторону экологичности и использования натурального сырья.

"Думаю, что одним кластером в Житомирской области не обойдемся", – говорит Андрей Микитив.

– Это дорогой эксперимент? Можно работать на старом оборудовании и просто добавить новые материалы или придется закупать дополнительное?

– Будем пытаться сделать все на нашем оборудовании. Уже в этом году мы рассчитываем выработать серию экспериментальных продуктов, которые будем тестировать на рынке. Если говорить о проекте по производству именно волокна, его реализация займет около 2 лет.

– В чем плюсы, в чем минусы такого утеплителя, и почему другие продукты должны подвинуться и дать ему место?

– Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов доминируют изделия из минеральной ваты и стекловаты, применяемые как для фасадного утепления домов, так и как внутренний утеплитель. Утеплитель на основе растительных волокон в рулонном виде будет использоваться только для внутреннего утепления. В таком исполнении для фасадов он не подойдет, но есть другая технология, позволяющая это делать.

Конопляный текстиль: путь от волокна до ткани

Важно понимать некоторые вещи с точки зрения эксплуатационных свойств. Минеральная вата полностью негорючая, а у конопляного утеплителя горючесть в определенной степени будет присутствовать. Но, если сравнить с тем же пенопластом, то он горючий. Готовое изделие должно соответствовать определенной категории горючести, и мы будем стремиться к ее достижению.

Второй аспект – это влага. В отличие от минеральной ваты, утеплитель из растительного волокна в зависимости от изменения относительной влажности в воздухе будет либо поглощать, либо отдавать до 20% влажности. Такой естественный регулятор.

Техническое растение – это 3-4-метровый "бамбук", в котором для бизнеса привлекательно все - от семян до стебля

Также его не нужно будет столь плотно прятать за всяческого рода барьерами, как, например, стекловату или минеральную вату. Последние материалы крошатся со временем, и пыль от них крайне опасна, абразивна, никто не захочет этим дышать, поэтому такой утеплитель тщательно закрывают.

Я не буду сравнивать конкретные бренды или марки. В целом могу сказать, что натуральный утеплитель будет демонстрировать очень высокие показатели утепления из-за пористой структуры. Будет хорошим изолятором. Само определение "утеплитель", хоть и доминирует в бытовом разговоре, некорректно. С точки зрения физики, мы в действительности говорим об изоляторе, который отделяет одну температурную среду от другой.

Скрепленное по другой технологии изоляционное полотно может приобрести менее объемный вид, как фетр, и применяться в качестве шумоизоляции, подкладки для паркета или ламината.

– В Европе такие производства работают?

– В странах Запада это популярный материал. Но для нас это классный материал для развития национального рынка и поддержки производителей. Он объемен, потому не может далеко транспортироваться. И это сразу дает толчок целому ряду отраслей — фермерам, перерабатывающей отрасли (для получения волокна из растения), легкой промышленности. Получение качественного волокна – это достаточно сложный процесс, производителей не то что в Украине, в мире немного. Мы планируем запустить собственный проект по первичной переработке лубяных культур и получению из них высококачественных натуральных волокон. Таким образом, достигнем вертикальной интеграции с нашим существующим бизнесом.

Что касается сложности — для сравнения: чтобы получить волокно из хлопка, по сути, достаточно отсоединить так называемую "коробочку" растения от волокнистой части. А чтобы получить волокно из лубяных культур, нужно специальное оборудование, и сам процесс крайне трудоемок. Но волокна из технической конопли – самые прочные. Это была одна из главных причин, почему исторически их столь активно применяли в производстве канатов для кораблей.

— Насколько такой утеплитель или изолятор, по вашим словам, будет дороже обычных материалов?

— Сказать точную стоимость пока не можем, но дороже однозначно. Эти волокна довольно нежные, их обрабатывают на более низких скоростях, их нельзя производить так же высокопроизводительно, как это возможно с синтетическими волокнами. Увеличь скорость — растение будет повреждаться, у нас будут большие потери сырья. Этот материал будет привлекателен для тех, кто делает осознанный выбор в пользу экопродукта. Кто будет искать более низкие цены — будет покупать другое.

– Как вам идея создать профильный кластер в Житомирской области?

– Думаю, что одним таким кластером не обойдемся. В 1960-1980 годах в Украине лубяными культурами (льном и коноплей) засевали около 230 тыс. га. Создание кластера поможет преимущественно тем производителям, которые захотят использовать продукцию первичной переработки, как сырье для нетканных материалов, тканей, строительных материалов. Наш проект позволит фермерам внедрить эти культуры в севооборот. А мы будем покупать у них стебель растения. Сегодня мы ведем диалог по этой теме и с Киевской ОГА.

Конечно, все планы, о которых идет речь в тексте, коррелируются с поправкой на войну. Но предприниматели работают, несмотря ни на что, и, возможно, через пару лет мы таки увидим расцвет "растения на миллиард" и в Украине? О серьезности заявки говорит и то, что в создании кластера будет участвовать, как резидент, крупнейший игрок текстильного рынка — ГК "Текстиль-Контакт".