Перед Украиной открыто уникальное окно возможностей, - топ-8 цитат из интервью Соколовского Черняку ("Текстиль-Контакт")
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 73
Снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса, повлечет новый отток рабочей силы из Украины. Как в таких условиях строить производство в Украине? Ответы на этот и другие вопросы #БизнесТелеграф искал в интервью основателя группы компаний "Текстиль-Контакт" Александра Соколовского YouTube-каналу "Big money" Евгения Черняка.
Существенное удорожание логистики из Китая на западные рынки подарило Украине уникальный шанс сделать рывок в развитии легкой промышленности. Параллельно с этим наблюдается катастрофическая ситуация в образовании, и, как следствие, на рынке труда, убежден Александр Соколовский. Мы выбрали главные, по нашему мнению, отрывки его интервью Евгению Черняку (чтобы просмотреть видео, пролистайте в конец страницы).
О дефиците рабочей силы
Лет 10 назад кадровый дефицит вышел в топ главных проблем всех украинских производителей. Особенно это стало заметно после введения безвиза с ЕС. В связи с этим 4 года назад внутри своего производства мы запустили Школу мастерства — свое внутреннее ПТУ. В Чернигове в училище за два года готовили швей-парикмахеров, но из 10-12 выпускников только 1-2 девушки шли работать на фабрики и предприятия.
Совместно с Торгово-промышленной Палатой (ТПП) Чернигова мы договорились о сокращении одного ПТУ в городе, а вместо этого на своей фабрике оборудовали помещение под обучение. Наши сотрудники рассказывали и показывали практическую сторону вопроса, а преподаватели из этого ПТУ давали теорию. Таким образом человек за 2 месяца мог получить профессию. На протяжении этого периода он получал стипендию, а после обучения гарантировано имел рабочее место на предприятии. Из 10-12 выпускников 9-10 оставались на производстве. Сейчас в этом "внутреннем университете" готовят не только швей, но и мастеров, подмастеров.
Наша задача делать все, чтобы сохранить в стране человеческий потенциал. Нужно отдавать себе отчет, что в мире огромная конкуренция за инвестиции, любая восточноевропейская страна с удовольствием примет эти деньги и заберет у нас людей. Ни одна идея ничего не стоит, если не будет людей, которые будут ее выполнять.
Деградация системы образования
Если мы возьмем конкретное технологическое образование, не только легкую промышленность, то возникает вопрос: какой смысл два года тратить на человека, если это уходит в никуда (человек не работает по профессии — Ред.). Ситуацию с образованием можно описать одним словом — катастрофа. Это деградация проф-тех образования, полное нивелирование высшего образования — у нас около 1000 вузов, которые готовят специалистов широкого профиля (маркетологи, юристы, пиарщики и т.д.).
Если говорить о конкурентоспособности Украины, то мы можем стать производственным хабом рядом с ЕС, который будет альтернативой юго-восточной Азии. В этом плане среднее, специальное, техническое образование приоритетнее, чем большие университеты. Мы пока еще можем конкурировать, окно возможностей открыто. Но, я допускаю, после снятия всех или большинства ковидных ограничений отток людей начнется с новой силой.
Окно возможностей для Украины
- Лет 5 назад коллеги по цеху нам говорили, что мы ничего не понимаем в "мировых трендах". Мол какой смысл производить здесь, если все равно закажут в Китае? А у нас в Украине 11 фабрик, и мы постоянно развиваем производство. И вот последние несколько лет показали, что мы были правы. Логистика из Китая подорожала раз в 5 (речь о контейнерных перевозках). Очень многие операторы начали уходить из Китая, "раскладывая яйца в разные корзины". Украина сейчас могла бы привлечь большое количество инвестиций в легкую промышленность. Такого окна возможностей и количества желающих инвестировать в Украину я не помню. Помощь государства в этом вопросе была бы очень кстати.
Об эффективности украинцев и азиатов
- Мы планируем автоматизировать швейное производство, которое позволит подравнять производительность труда с китайским. В вопросе трудоэффективности нам очень тяжело конкурировать с китайцами или турками. Они работают просто как роботы. Наши люди, как и другие европейцы, не угонятся за китайским, корейским или бангладешским швеей. Там на производствах легкой промышленности работает больше молодежи. Сейчас мы планируем привлечь 4 млн евро под отдельное автоматизированное производство. С этим кредитом планируем рассчитаться на протяжении 5 лет.
Как грузчик стал директором
Важно, чтобы сотрудники видели возможность карьерного роста. Есть одна история: с начала 2000-х с нами работает Александр Дмитренко, он начинал грузчиком на складах. Когда мы начали строить "Альта-центр", он стал замдиректора этой фирмы, занимался хозяйственной деятельностью. После продажи "Альта-центр" в 2008 году он работал в нескольких розничных проектах, а затем стал замдиректора в "Текстиль-Контакте". Лет 5 назад была смена руководителя компании, я ему предложил, и до позапрошлого года он был директором. Затем мы создавали новое направление медицинской униформы и он ушел туда. Таких примеров внутри нашей компании много.
Про откаты
- Моя активность в Facebook (активно начал писать после 2014 года) очень сильно помогает моему бизнесу "держать оборону" . Отказавшись давать откат, я покажу пример другим. Еще кто-то так сделает. Так создаются круги чистоты и чем больше таких кругов — тем чаще они начнут пересекаться между собой, и мы сделаем эту страну лучше.
Все прекрасно знают — от нас откатов не будет. Мы выигрываем крупные контракты, в том числе тендер на производство медицинской одежды после начала ковидной истории, "Пакет малыша" (при рождении ребенка родители получают набор с одеждой, средствами гигиены и прочего необходимого на первые месяцы жизни — Ред.). Это все большие проекты, все понимают, что если мы участвуем, то откатов не будет, а государство здорово сэкономит.
Кто в стране главный?
Мы, налогоплательщики, главные в этой стране — не прокуроры, не менты и не силовики. Мы платим налоги, на наши налоги содержится эта государственная структура. А они (силовики, прокуроры — Ред.) думают, что главные они. Что это они нам позволяют себя содержать. Если эта парадигма не поменяется, то не будет никаких реформ. Они должны понять, что главные в этой стране мы — те, кто созидает, те, кто создает, производит. Главная задача государства — создавать конкурентное преимущество. Рано или поздно мы к этому придем.
Украина — угроза для Европы
Наши европейские соседи не хотят, чтобы мы развивались. Они не хотят, чтобы здесь росло производство. Европейцы защищают интересы своих государств, своих производителей и своих избирателей. Нам нужно выстраивать производственный хаб рядом с Евросоюзом.
Европейцы с удовольствием присылают нам своих руководителей. К примеру, Иван Миклош (экс-министр финансов Словакии, после 2014 года работал в Украине на должности советника министра финансов, советника главы Минэкономразвития, входит в Национальный совет реформ — Ред.), который у себя в Словакии сделал все условия для того, чтобы они с нуля стали производителем номер 1 в Европе. Он смотрел, какие условия предлагали соседние страны, и делал лучше. Приехал в Украину и делал только хуже. Почему? Европейцы понимают, что мы для них угроза. Мы большие, у нас еще есть трудовые ресурсы, а значит мы угроза для их производителей.
Наша власть должна поддерживать своего производителя. Если в Украине не будет производства, ляжет экономика, то страны не будет. От нашей страны останутся лишь воспоминания. Нам нужно делать национальную политику и формировать экономическую безопасность. Экономика — всегда номер 1.
- Дата публикации
-
- Категория
-