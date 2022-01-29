Перед Украиной открыто уникальное окно возможностей, - топ-8 цитат из интервью Соколовского Черняку ("Текстиль-Контакт")

Снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса, повлечет новый отток рабочей силы из Украины. Как в таких условиях строить производство в Украине? Ответы на этот и другие вопросы #БизнесТелеграф искал в интервью основателя группы компаний "Текстиль-Контакт" Александра Соколовского YouTube-каналу "Big money" Евгения Черняка.

Существенное удорожание логистики из Китая на западные рынки подарило Украине уникальный шанс сделать рывок в развитии легкой промышленности. Параллельно с этим наблюдается катастрофическая ситуация в образовании, и, как следствие, на рынке труда, убежден Александр Соколовский. Мы выбрали главные, по нашему мнению, отрывки его интервью Евгению Черняку (чтобы просмотреть видео, пролистайте в конец страницы).

О дефиците рабочей силы

Лет 10 назад кадровый дефицит вышел в топ главных проблем всех украинских производителей. Особенно это стало заметно после введения безвиза с ЕС. В связи с этим 4 года назад внутри своего производства мы запустили Школу мастерства — свое внутреннее ПТУ. В Чернигове в училище за два года готовили швей-парикмахеров, но из 10-12 выпускников только 1-2 девушки шли работать на фабрики и предприятия.

Совместно с Торгово-промышленной Палатой (ТПП) Чернигова мы договорились о сокращении одного ПТУ в городе, а вместо этого на своей фабрике оборудовали помещение под обучение. Наши сотрудники рассказывали и показывали практическую сторону вопроса, а преподаватели из этого ПТУ давали теорию. Таким образом человек за 2 месяца мог получить профессию. На протяжении этого периода он получал стипендию, а после обучения гарантировано имел рабочее место на предприятии. Из 10-12 выпускников 9-10 оставались на производстве. Сейчас в этом "внутреннем университете" готовят не только швей, но и мастеров, подмастеров.

Наша задача делать все, чтобы сохранить в стране человеческий потенциал. Нужно отдавать себе отчет, что в мире огромная конкуренция за инвестиции, любая восточноевропейская страна с удовольствием примет эти деньги и заберет у нас людей. Ни одна идея ничего не стоит, если не будет людей, которые будут ее выполнять.

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Деградация системы образования

Если мы возьмем конкретное технологическое образование, не только легкую промышленность, то возникает вопрос: какой смысл два года тратить на человека, если это уходит в никуда (человек не работает по профессии — Ред.). Ситуацию с образованием можно описать одним словом — катастрофа. Это деградация проф-тех образования, полное нивелирование высшего образования — у нас около 1000 вузов, которые готовят специалистов широкого профиля (маркетологи, юристы, пиарщики и т.д.).

Если говорить о конкурентоспособности Украины, то мы можем стать производственным хабом рядом с ЕС, который будет альтернативой юго-восточной Азии. В этом плане среднее, специальное, техническое образование приоритетнее, чем большие университеты. Мы пока еще можем конкурировать, окно возможностей открыто. Но, я допускаю, после снятия всех или большинства ковидных ограничений отток людей начнется с новой силой.

Окно возможностей для Украины

- Лет 5 назад коллеги по цеху нам говорили, что мы ничего не понимаем в "мировых трендах". Мол какой смысл производить здесь, если все равно закажут в Китае? А у нас в Украине 11 фабрик, и мы постоянно развиваем производство. И вот последние несколько лет показали, что мы были правы. Логистика из Китая подорожала раз в 5 (речь о контейнерных перевозках). Очень многие операторы начали уходить из Китая, "раскладывая яйца в разные корзины". Украина сейчас могла бы привлечь большое количество инвестиций в легкую промышленность. Такого окна возможностей и количества желающих инвестировать в Украину я не помню. Помощь государства в этом вопросе была бы очень кстати.

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Об эффективности украинцев и азиатов

- Мы планируем автоматизировать швейное производство, которое позволит подравнять производительность труда с китайским. В вопросе трудоэффективности нам очень тяжело конкурировать с китайцами или турками. Они работают просто как роботы. Наши люди, как и другие европейцы, не угонятся за китайским, корейским или бангладешским швеей. Там на производствах легкой промышленности работает больше молодежи. Сейчас мы планируем привлечь 4 млн евро под отдельное автоматизированное производство. С этим кредитом планируем рассчитаться на протяжении 5 лет.

Как грузчик стал директором

Важно, чтобы сотрудники видели возможность карьерного роста. Есть одна история: с начала 2000-х с нами работает Александр Дмитренко, он начинал грузчиком на складах. Когда мы начали строить "Альта-центр", он стал замдиректора этой фирмы, занимался хозяйственной деятельностью. После продажи "Альта-центр" в 2008 году он работал в нескольких розничных проектах, а затем стал замдиректора в "Текстиль-Контакте". Лет 5 назад была смена руководителя компании, я ему предложил, и до позапрошлого года он был директором. Затем мы создавали новое направление медицинской униформы и он ушел туда. Таких примеров внутри нашей компании много.

Про откаты

- Моя активность в Facebook (активно начал писать после 2014 года) очень сильно помогает моему бизнесу "держать оборону" . Отказавшись давать откат, я покажу пример другим. Еще кто-то так сделает. Так создаются круги чистоты и чем больше таких кругов — тем чаще они начнут пересекаться между собой, и мы сделаем эту страну лучше.

Все прекрасно знают — от нас откатов не будет. Мы выигрываем крупные контракты, в том числе тендер на производство медицинской одежды после начала ковидной истории, "Пакет малыша" (при рождении ребенка родители получают набор с одеждой, средствами гигиены и прочего необходимого на первые месяцы жизни — Ред.). Это все большие проекты, все понимают, что если мы участвуем, то откатов не будет, а государство здорово сэкономит.

Кто в стране главный?

Мы, налогоплательщики, главные в этой стране — не прокуроры, не менты и не силовики. Мы платим налоги, на наши налоги содержится эта государственная структура. А они (силовики, прокуроры — Ред.) думают, что главные они. Что это они нам позволяют себя содержать. Если эта парадигма не поменяется, то не будет никаких реформ. Они должны понять, что главные в этой стране мы — те, кто созидает, те, кто создает, производит. Главная задача государства — создавать конкурентное преимущество. Рано или поздно мы к этому придем.

Украина — угроза для Европы

Наши европейские соседи не хотят, чтобы мы развивались. Они не хотят, чтобы здесь росло производство. Европейцы защищают интересы своих государств, своих производителей и своих избирателей. Нам нужно выстраивать производственный хаб рядом с Евросоюзом.

Европейцы с удовольствием присылают нам своих руководителей. К примеру, Иван Миклош (экс-министр финансов Словакии, после 2014 года работал в Украине на должности советника министра финансов, советника главы Минэкономразвития, входит в Национальный совет реформ — Ред.), который у себя в Словакии сделал все условия для того, чтобы они с нуля стали производителем номер 1 в Европе. Он смотрел, какие условия предлагали соседние страны, и делал лучше. Приехал в Украину и делал только хуже. Почему? Европейцы понимают, что мы для них угроза. Мы большие, у нас еще есть трудовые ресурсы, а значит мы угроза для их производителей.

Наша власть должна поддерживать своего производителя. Если в Украине не будет производства, ляжет экономика, то страны не будет. От нашей страны останутся лишь воспоминания. Нам нужно делать национальную политику и формировать экономическую безопасность. Экономика — всегда номер 1.