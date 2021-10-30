"Нам дали $3,4 млн инвестиций на перенос производства из Китая в Украину – это больше, чем мы планировали", – Даниил Тонкопий, CEO Delfast

Спецпроект #БизнесТелеграф представляет интервью с основателем компании Delfast Даниилом Тонкопием, который украинскую службу доставки превратил в одного из лидеров США по производству электробайков

Электротранспорт уже давно перестал быть интересной диковинкой, заняв свою нишу в современном мире. Однако сфера эта сейчас переживает те же стадии, что и автотранспорт на заре своего существования в начале ХХ века. Тогда между собой конкурировали Готлиб Даймлер, Карл Бенц, Генри Форд и многие другие новаторы, ставшие сегодня легендарными брендами. Быть может, у Украины тоже будут свои видные первопроходцы в сфере электротранспорта?

Героем сегодняшнего интервью стал Даниил Тонкопий, который вместе с коллегами рискнул сменить украинский курьерский бизнес на производство электробайков в США. Запускать высокотехнологичное производство в другой стране без денег это всегда риск – стартовый капитал он собирал через краудфандинг.

Но все вышло настолько успешно, что первый образец байка вошел в Книгу рекордов Гиннеса, продажи растут с каждым месяцем, как и штат с прибылью. Сейчас Delfast возвращается в Украину уже как инвестор, с идеей запустить заводское производство электротранспорта, создать R&D-центр и возродить бренд когда-то легендарного мотоцикла «Днепр» для продаж в США…

Как росла прибыль компании и какие основные каналы продаж? Какие инвестиции команда привлекла и как работает с инвесторами? Каким будет рынок в ближайшие годы? Чем байк с украинскими корнями лучше конкурентов? Delfast — компания украинская или уже американская? Примут ли в США перезапуск советского мотоцикла «Днепр»? Ответы на эти и другие интересные вопросы вы найдете в интервью Даниила Тонкопия всеукраинскому интернет-изданию «Телеграф».

Для переноса производства в Украину собрали $3,4 млн инвестиций всего за 4 месяца

— Даниил, расскажите вкратце о своей компании и вашем продукте тем, кто еще не знаком с брендом Delfast.

— Компания Delfast была основана как курьерская доставка в 2014 году. С 2017-го мы начали продавать и производить байки отдельно, когда увидели, что на них есть большой спрос. В 2020 году полностью стали изготовителем электробайков. Основной рынок у нас в США.

— Вы сейчас больше американская или украинская компания?

— Наши офисы находятся в Калифорнии и в Киеве. В Украине у нас разработка, все ресурсы инженерных знаний и сюда понемногу переносим производство. В США у нас дилерская сеть, в планах открыть свой шоурум и сервисную поддержку.

— А где сейчас ваше основное производство и как вы намерены развиваться в Украине?

— Пока у нас производство в Китае, которое мы понемногу переносим в Украину на киевский завод Elmiz. Под эту цель уже собрали инвестиции – $3,4 млн. Решение переехать в Украину из Китая, где было сконцентрировано производство, мы приняли в прошлом году. Для этого в ноябре 2020-го начали краудфандинговую кампанию на Fundable. Это такой американский сайт по типу Kickstarter. Сюда приходят инвесторы и покупают долю в компании. Завершилась кампания успешно уже через четыре месяца, в феврале 2021-го. Собранная сумма была даже больше, чем мы планировали. Но, конечно, для этого надо было хорошенько поработать.

США для нас — это возможность играть в «высшей лиге»

— Можете сравнить рынок США и Украины – есть ли вообще спрос у украинцев на электробайки?

— Рынок США — это 80% наших продаж, поэтому логично развивать бизнес именно в этой стране. Здесь же вижу больше бизнес-возможностей, так как в Штатах — крупнейший рынок электровелосипедов. Кроме того, здесь сконцентрированы передовые технологии, а соответственно и капитал. США для нас — это возможность играть в «высшей лиге». И шанс стать чемпионом этой лиги.

В Украине продажи пока значительно меньше – около 40 байков за время существования компании. Из них 32 — это сотрудничество с проектом доставки Cooker (SMK Group). Но в Украине есть все шансы популяризировать электротранспорт и EV-бизнес. Например, через инициативы государства и господдержку бизнеса и стартапов в этой индустрии. Как это сейчас делает администрация президента Байдена в США. Инвестиции в развитие городской инфраструктуры тоже важны.

— Что сдерживает отрасль сейчас и есть ли у вас прогноз по развитию на ближайшие годы? Влияет ли на ваш бизнес дефицит полупроводников, из-за чего многие автопроизводители сокращают или полностью останавливают свои заводы?

— В мире в целом наблюдается дефицит запчастей, в том числе и в нашем сегменте. Так как спрос на электробайки вырос во всем мире, то производители не справляются с нагрузкой. На нас это повлияло. Пришлось заменить некоторые комплектующие, но мы заменили их на лучшие аналоги и тем самым усовершенствовали байк.

Что касается прогнозов, то, по данным McKinsey & Company, глобальные продажи в сегментах E2W и E3W (Electric two‐wheel/three-wheel vehicles, «двухколесный и трехколесный электротранспорт» — ред.) ежегодно увеличиваются более чем на 14%. К 2022 году глобальные продажи электромобилей E2W и E3W могут достичь $150 млрд.

— Вы сказали, что хотите выйти в «высшую лигу». Как компания сейчас развивается и масштабируется – можете привести какие-нибудь показатели, чтобы читатель увидел ситуацию в динамике?

— Компания Delfast как самостоятельный производитель электробайков работает с 2017 года. Сначала у нас было около 3-5 сотрудников, а сейчас около 40 и мы дальше развиваем штат в США. Объемы производства растут очень быстро как для стартапа: уже 40 байков готовим к отправке и плюс 120 в процессе производства. Оценка компании сейчас около $16 млн.

Время от времени мы узнаем, что наши байки — в длинной очереди в порту США

— Какой у вас был стартовый капитал, можете ли вы раскрыть объемы инвестиций?

— Свой стартовый капитал у нас был $165 тыс. – мы собрали его на краудфандинговой платформе Kickstarter в 2017 году. С того момента спрос на наши велосипеды постоянно рос. Например, в 2019 году объем продаж составил $552 тыс., а в 2020 году этот показатель вырос в 3 раза и достиг $1,5 млн. Последние привлеченные инвестиции это $3,4 млн на завод в Украине.

— А как вы добились успеха на Kickstarter? Конкуренция там огромная.

— Наша команда сотрудничала с сообществами, которые помогли бы выйти на инвесторов. Я просил своих друзей делать посты в Фейсбуке о том, что мы собираем деньги на завод. Сам постоянно и везде где можно, говорил о том, что нам нужны деньги. На самом деле все это – работа с тысячами людей, которая, в конце концов, дала свой результат.

Сейчас у нас всего 300 инвесторов 297 из которых – из Украины. С ними мы работаем регулярно и плотно. Один из наших членов совета директоров (который, между прочим, был одним из ранних инвесторов) создал специальный дашборд, где мы показываем количество акций инвестора, продажи, рост компании, а соответственно – рост доли инвестора. Они могут спрашивать что-то, мы публикуем видеоответы на это. То есть постоянно держим контакт с нашими инвесторами.

— Почему инвесторы поддержали именно ваш проект электровелосипеда, он чем-то уникален?

— Уникальность нашего продукта можно вписать в четыре характеристики. Первое – это длинная дистанция: на одном заряде велосипед Delfast может проехать 367 км. Преодолев это расстояние без дополнительной зарядки в 2017 году наш электровелосипед установил мировой рекорд, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Далее – мощность и скорость. У нас двигатель на 3Квт, а благодаря мощной батарее велосипед может разгоняться до 80 км/ч, тогда как средняя максимальная скорость электробайков у конкурентов – 30-40 км/ч.

Четвертая характеристика – универсальность. Велосипед можно использовать одновременно и как городской транспорт, и для поездок по бездорожью.

— Какие у вас основные каналы продаж?

— Сейчас главный инструмент это сайт. Мы активно развиваем дилерскую сеть и сервис по техобслуживанию. Также планируем открыть свой магазин в Калифорнии.

— Рынок у вас глобальный, значит возникает вопрос с доставкой. Электробайк ведь не футболка с AliExpress, заказным письмом его не отправишь. Ощущаете ли вы логистические проблемы? Как их решаете?

— Абсолютно все производители електробайков столкнулись с логистическими проблемами и мы не исключение. Коронакризис увеличил онлайн-продажи и мировая логистика просто не справилась с объемами. Время от времени мы получаем новости о том, что наши байки в длинной очереди в порту США и понимаем, что никак не можем на это повлиять. Остается быть честными с клиентами, регулярно объясняя ситуацию.

КПИ может стать своего рода Стэнфордом в Украине

— Расскажите о своих планах сотрудничества с КПИ и Киевским радиозаводом (ныне Elmiz) – насколько обширные у вас планы по масштабированию производства в Украине? Опорным городом у вас будет Киев, присматриваетесь ли к другим регионам?

— Пока в планах только Киев. Мы уже постепенно осваиваем производство на киевском радиозаводе и сотрудничаем с его правопреемником – компанией Elmiz. Завод разрабатывает для нас оборудование, собирает байки. Вообще мы планируем в пределах года выйти на 51% локализации производства электробайков в Украине. То есть это уже будет байк, произведенный и собранный в Украине. Далее, постепенно, по мере развития, будем увеличивать процент локализации. Все что сможем – с точки зрения экономической эффективности – мы будем производить сами.

Еще работаем над созданием R&D-центра совместно с КПИ им. И. Сикорского – всемирно известные университеты всегда способствуют развитию проектов. Кремниевая долина, например, появилась вокруг Стэнфорда. КПИ может стать своего рода Стэнфордом в Украине.

Сфера электротранспорта, особенно в последнее время, развивается очень динамично. Потому мы бы не хотели останавливаться только на производстве в Украине. Есть планы развивать R&D-офис в Калифорнии.

— Было объявлено, что вы даете «вторую жизнь» легендарному мотоциклу «Днепр» в виде электробайка – на каком этапе этот проект? Будут ли его покупать иностранцы, для которых бренд не воспринимается как «легендарный»? И намерены ли вы таким же образом возрождать и другие украинские бренды? Тот же велосипед «Украина» Харьковского велозавода все еще ждет своего спасителя. В других регионах найдутся и свои гибнущие легендарные бренды.

— По «Днепру» будут новости чуть позже, пока не могу комментировать. Мотосообщества в США знакомы с брендом и с его историей, но аудитория и правда специфическая. Готовим план коммуникации, как будем нести бренд на аудиторию шире. Пока планов возрождать другие предприятия нет. Но все возможно…

— И в завершение наш традиционный вопрос – если бы вы могли вернуться в 2020 год до коронавируса, то какой совет дали бы самому себе?

— Я расширил бы команду еще быстрее, так как это основной двигатель развития компании.