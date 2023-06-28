Україна в НАТО — це безпека росії: Зеленський зробив заяву в Раді

Членство в НАТО потрібне не тільки Україні

Володимир Зеленський 28 червня виступив у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України. Він заявив, що росії зараз було б правильно просити, щоб Україну якнайшвидше прийняли до НАТО.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяви глави держави.

Він пригадав слова володимира путіна про те, що якби росія не напала першою, то Україна точно вторглася б у рф. Президент зазначив, що члени Альянсу обороняють свій народ та кордони, а не знищують інші народи. Тому, щоб убезпечити свої кордони, росія має бути навпаки за членство України в Альянсі, а не проти.

"Українців хвилює тільки те, щоб ніколи знову російський реваншизм не перетнув кордони нашої держави. Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що в нашому регіоні пануватиме мир і свобода. І для росії зараз було б правильно просити, щоб Україну прийняли до НАТО, тому що члени НАТО обороняються, не знищують... Це може бути комусь не видно лише з московських чи валдайських бункерів, весь світ це бачить", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський висловився щодо перемоги України у війні. За його словами, у нашій країні має бути національна згода з цього приводу.