Членство Украины в НАТО: Столтенберг назвал главное условие для обсуждения
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В Альянсе считают, что сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины
Для содержательного обсуждения членства Украины в НАТО есть одно важное условие — ее победа над россией в полномасштабной войне. Если будет наоборот, вопрос присоединения к Альянсу больше и вовсе не будет обсуждаться.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.
По его словам, союзники поддерживают политику открытых дверей и членство Украины в НАТО в будущем.
"Мы все согласны, что Украина станет членом этого Альянса. И мы все согласны, что союзники по НАТО и Украина должны решить, когда наступит время пригласить Украину стать членом Альянса", — добавил генсек.
Столтенберг также подчеркнул, что на данный момент главная задача заключается в том, чтобы обеспечить победу Украины как суверенного и независимого государства.
"Потому что если президент путин выиграет эту войну, то вопрос о членстве больше не будет обсуждаться вообще. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это является условием для любого содержательного обсуждения дальнейшего членства", — подытожил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США рассматривают возможность предложить Украине альтернативу вступлению в НАТО.