Членство України в НАТО: Столтенберг назвав головну умову для обговорення

В Альянсі вважають, що зараз основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України

Для змістовного обговорення членства України в НАТО є одна важлива умова – її перемога над росією у повномасштабній війні. Якщо буде навпаки, питання приєднання до Альянсу більше не обговорюватиметься.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

За його словами, союзники підтримують політику відкритих дверей та членство України в НАТО у майбутньому.

"Ми всі згодні, що Україна стане членом цього Альянсу. І ми всі згодні, що союзники з НАТО та Україна повинні вирішити, коли настане час запросити Україну стати членом Альянсу", — додав генсек.

Столтенберг також наголосив, що на цей час головне завдання полягає у тому, щоб забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної держави.

"Бо якщо президент путін виграє цю війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі. Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є умовою для будь-якого змістовного обговорення подальшого членства", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США розглядають можливість запропонувати Україні альтернативу вступу до НАТО.