Если будет принято решение: Зеленский поедет на саммит НАТО при одном условии

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюс, если там не прозвучит реальное приглашение нашей стране вступить в Альянс.

Об этом в комментарии агентству Reuters заявил заместитель руководителя Офиса президента и главный дипломатический советник главы государства Игорь Жовква.

По его словам, украинский лидер ожидает, что участники саммита проявят "мужество" в вопросе вступления Украины в НАТО.

"Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, которое является лишь первым этапом… Президент не поедет… на саммит, если лидеры будут демонстрировать дефицит мужества, в то время как Украина со всем своим мужеством, волей и силой и высоким моральным духом борется против российской агрессии", – отметил Жовква.

При этом советник Зеленского отметил, что Киев понимает невозможность вступления в Альянс в то время, как на территории Украины продолжается война с россией.

Ранее Зеленский уже говорил, что не видит смысла ехать на саммит, если на нем Киев не получит определенные сигналы. Окончательное решение он обещал принять в преддверии саммита. В то же время Reuters считает, что отказ президента Украины посетить саммит омрачит любую демонстрацию единства Запада.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Заявку на членство в НАТО Украина подала еще 30 сентября прошлого года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине рассказали, чего ждут от саммита НАТО.