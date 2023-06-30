Если будет принято решение: Зеленский поедет на саммит НАТО при одном условии
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Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюс, если там не прозвучит реальное приглашение нашей стране вступить в Альянс.
Об этом в комментарии агентству Reuters заявил заместитель руководителя Офиса президента и главный дипломатический советник главы государства Игорь Жовква.
По его словам, украинский лидер ожидает, что участники саммита проявят "мужество" в вопросе вступления Украины в НАТО.
"Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, которое является лишь первым этапом… Президент не поедет… на саммит, если лидеры будут демонстрировать дефицит мужества, в то время как Украина со всем своим мужеством, волей и силой и высоким моральным духом борется против российской агрессии", – отметил Жовква.
При этом советник Зеленского отметил, что Киев понимает невозможность вступления в Альянс в то время, как на территории Украины продолжается война с россией.
Ранее Зеленский уже говорил, что не видит смысла ехать на саммит, если на нем Киев не получит определенные сигналы. Окончательное решение он обещал принять в преддверии саммита. В то же время Reuters считает, что отказ президента Украины посетить саммит омрачит любую демонстрацию единства Запада.
Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Заявку на членство в НАТО Украина подала еще 30 сентября прошлого года.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине рассказали, чего ждут от саммита НАТО.