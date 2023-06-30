У Сенаті Франції закликають заявити на саміті у Вільнюсі, що Україна стане членом НАТО

На саміті НАТО у Вільнюсі не можна говорити про терміни приєднання України до альянсу, але його хорошим результатом стала б чітка позиція, що Україна точно стане членом НАТО.

Про це в коментарі Guildhall заявив член Сенату Франції від Соціалістичної партії, представник комітету Сенату з оборони Франсуа Боно.

"Я переконаний, що і президент Макрон і французький уряд дуже чітко на сьогодні розуміють, що від Путіна, і від Росії чекати нема чого. І, так, вони схиляються хоча поки що і не до позиції Польщі та країн Балтії, які виступають за вступ України за прискореною процедурою, але рухаються у бік від нейтральної позиції (щодо приєднання України до НАТО – ред.). Вони розуміють, що Україна воює за західні цінності, воює за Європу", — заявив сенатор.

Сенатор зазначив, що при цьому деякі дипломати у Франції все ще вважають, що Франції необхідно зайняти нейтральну позицію, щоб не штовхнути Росію до обіймів Китаю.

"Я сподіваюся, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде заявлено, що Україна стане членом НАТО. Так, сьогодні ми не можемо говорити про терміни, але я підтримую таку позицію. Адже коли ми бачимо агресивну політику Росії, зараз не в Європі, але по всьому світу, ми розуміємо, що ми маємо захистити себе зараз і зробити це разом з Україною. Допомогти вільному світу, не бути поваленому диктатурами, якою стала Росія", — підсумував

"Я вважаю, що Франція прийде до цієї позиції, але ми бачимо, про що говорять США та інші гравці, дискусія триває", — підсумував сенатор Франсуа Боно.

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.