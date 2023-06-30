В Сенате Франции призывают заявить на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе нельзя говорить о сроках присоединения Украины к альянсу, но его хорошим итогом стала бы четка позиция, что Украина точно станет членом НАТО.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член Сената Франции от Социалистической партии, представитель комитета Сената по обороне Франсуа Боно.

"Я убежден, что и президент Макрон и французское правительство очень четко на сегодня понимают, что от Путина, и от России ожидать нечего. И, да, они склоняются хотя пока еще и не к позиции Польши и стран Балтии, которые выступают за вступление Украины по ускоренной процедуре, но двигаются в сторону от изначально нейтральной позиции (по присоединению Украины к НАТО – ред.). Они понимают, что Украина воюет за западные ценности, воюет за Европу", — заявил сенатор.

Сенатор отметил, что при этом некоторые дипломаты во Франции все еще считают, что Франции необходимо занять нейтральную позицию, чтобы не толкнуть Россию в объятия Китая.

"Я же надеюсь, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет заявлено, что Украина станет членом НАТО. Да, сегодня мы не можем говорить о сроках, но я поддерживаю такую позицию. Ведь когда мы видим агрессивную политику России, сейчас не в Европе, но по всему миру, мы понимаем, что мы должны защитить себя сейчас и сделать это вместе с Украиной. Помочь свободному миру, не быть поверженному диктатурами, которой стала Россия", -

"Я полагаю, что Франция придет к этой позиции, но мы видим о чем говорят США и другие игроки, дискуссия продолжается", — подытожил сенатор Франсуа Боно.

Саммит Североатлантического альянса (НАТО) в столице Литовской Республики Вильнюсе состоится 11-12 июля.