Екс-глава МЗС України назвав три очікування від саміту НАТО

НАТО в прямому сенсі має забезпечити Україну озброєнням, яке дозволить прискорити закінчення війни з росією, каже дипломат

Однією з найвизначніших подій липня стане саміт НАТО у Вільнюсі, від якого Україна має великі очікування. При цьому в Офісі президента уточнили, що Володимир Зеленський поїде на саміт лише за умови, що там будуть ухвалені важливі та позитивні для нас рішення.

Про те, чого чекати Києву від вільнюської зустрічі членів Альянсу та союзників, а чого точно немає, "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Не слід розраховувати на те, що ми станемо членом Альянсу під час війни. Про це нам вже чітко дали зрозуміти. І не раз, – наголошує Володимир Огризко. – Отже, тут слід бути реалістами. НАТО не хоче ставати частиною гарячої фази війни. Тому що боїться переростання цієї війни у ядерний конфлікт".

За таких обставин, пояснює експерт, Альянс не робитиме кроків, які дозволять нам у гарячій фазі війни стати членом НАТО. Це слід сприйняти як даність. Тут ми нічого змінити не можемо.

Інша справа, продовжує Володимир Огризко, що НАТО у прямому розумінні слова має забезпечити Україну тим озброєнням, яке дозволить прискорити завершення цієї війни.

"І тут ми говоримо про два ключові елементи. Перший – американські винищувачі F-16 (або сучасні літаки іншого типу). Другий – ракети середнього радіусу дії (300-500 км). Ці два компоненти, враховуючи також те, що на суші створені необхідні передумови для успішного контрнаступу ЗСУ, дають можливість у короткостроковій перспективі (кілька місяців) зламати ланцюжки постачання ворожої військової техніки, боєприпасів, особового складу на окуповані українські території. І в такий спосіб фактично переламати хід війни на користь України", – пояснює екс-міністр.

Постачання нам літаків та відповідних ракет мають, на його думку, стати ключовими елементами того, що Захід оголосить на Вільнюському саміті.

"Третій момент – ми маємо домагатися запрошення до Альянсу буквально наступного дня після вигнання військ агресора з наших територій. Це стане дуже серйозним запобіжником від бажання росіян продовжувати обстріл української території навіть після того, як їх буде викинуто з нашої землі", – упевнений Володимир Огризко. – Багато експертів схиляються до думки, що, на жаль, якщо цього з боку НАТО не буде зроблено (запрошення України до Альянсу з наданням безпекових гарантій до цього від, як мінімум, США, Великобританії та Франції), то перманентна війна, яка триває з 2014 року, не припиниться. Вказані ж елементи реально скажуть Москві, що у неї після викидання росіян з України буде два варіанти. Або нарватися на колективну відповідь членів НАТО, або припинити агресію – і думати про те, як рятувати цілісність власної держави".