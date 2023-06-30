Щодня вмирає дуже багато людей: Залужний про ціну затримки з F-16

Україні достатньо обмеженої кількості західної авіації, щоб зберегти багато життів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чого варте Україні зволікання союзників з військовою допомогою, такою як винищувачі F-16.

Про це пише The Washington Post.

В інтерв’ю виданню він розповів, що постійно ділиться своїми побоюваннями із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, якого вважає своїм другом.

"Він повністю їх поділяє (побоювання — Ред.) . І я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих турбот", - сказав Залужний, додавши, що нещодавно він розповів Міллі, скільки ще артилерійських снарядів йому потрібно на місяць.

У цих розмовах Залужний відверто говорить і про наслідки: "У нас є домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Отже, іноді я можу зателефонувати і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине".

Але не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки, чи ні, зазначив Залужний.

"Просто поки приймається це рішення щодня вмирає багато людей — дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийняте", — сказав Генерал.

Головком пояснив, що зараз на західному кордоні України союзники мають десятки їхніх сучасних бойових літаків. Ця кількість техніки, стверджує Залужний, у кілька разів перевищує кількість літаків, якими росія щодня атакує наші війська.

"Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевезти сюди? Ніхто не каже, що завтра ми маємо отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні, іншого шляху немає, тому що противник використовує інше покоління авіації, це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі сказали б: ти що, з глузду з’їхав?", — пояснив Залужний.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю WP Залужний також поговорив про "повільний" контрнаступ, а також про свої страхи.