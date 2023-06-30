"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них": Залужний зробив відверту заяву

"Вагнерівці" можуть створити додаткові проблеми на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає "Вагнер" одним зі своїх страхів, оскільки після збройного заколоту в росії з’явилася нова загроза північному кордону України, тому що частина найманців пригожина може перебазуватися туди.

Таку заяву він зробив у інтерв’ю The Washington Post.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них. І вони не єдині. Якщо ми почнемо говорити про це зараз, у мене запаморочиться голова. … Наше завдання — підготуватися до найгіршого і найімовірнішого сценарію. І ми постараємося мінімізувати можливі наслідки того., що може бути", — сказав він.

Варто зазначити, що після заяв російського диктатора володимира путіна, "вагнерівці", які не захочуть залишатися в росії та підписувати оборонні контракти, можуть приєднатися до свого ватажка євгнія пригожина в Білорусі. Таким чином, Залужному тепер, мабуть, доведеться враховувати додаткову загрозу на північному кордоні України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Валерій Залужний розповів про ситуацію на фронті. За його словами, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій та мають просування. Окупанти своєю чергою чинять потужний опір, але при цьому втрачають велику кількість живої сили.