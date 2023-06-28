Ініціатива у ЗСУ, продовжуємо наступати: Залужний розповів про ситуацію на фронті

Окупанти намагаються зупинити ЗСУ тотальним мінуванням території

Українські війська отримали ініціативу на полі бою та продовжують просування на низці напрямків.

Про це повідомив у своєму telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після розмови з американським колегою Марком Міллі.

"Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування", — сказав він.

При цьому Залужний підкреслив, що російські війська, своєю чергою, продовжують чинити потужний опір, але при цьому зазнають величезних втрат. Тому окупанти намагаються зупинити просування ЗСУ шляхом суцільного мінування територій.

Крім того, головнокомандувач розповів колезі про актуальні потреби українських захисників у озброєнні, боєприпаси та засоби розмінування, а також подякував США за наданий напередодні пакет військової допомоги.

"Домовилися й надалі залишатися на зв’язку та координувати дії для деокупації української території", — додав він.

Як повідомлялося раніше, глава Міноборони Олексій Резніков раніше заявив, що більша частина бригад, які пройшли навчання на Заході, а також сучасні танки і техніка НАТО, ще не задіяні в наступальних діях. Тому він закликав українців не акцентувати увагу на інформації в мережі про те, що український контрнаступ нібито рухається надто повільно.