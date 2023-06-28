ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом і просуваються на двох напрямках: свіжі карти боїв

Контрнаступ ЗСУ йде не швидко, але впевнено

Триває 490-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом, а також успішно наступають на Запорізькому та Донецькому напрямках. Росіяни стурбовані спробами Сил оборони просунутися на південь від Херсона, оскільки руйнування ними Каховської ГЕС забезпечує українським силам свободу для маневру.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби сталося понад 10 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

27 червня обидві сторони продовжили наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що росіяни вели невдалі наступи поблизу Стельмахівки.

Луганська область

Донецька область

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська четверту добу ведуть контрнаступальні дії і наступають на флангах Бахмута. Вона додала, що ситуація в Бахмуті складна, оскільки російські війська створили у місті значні зміцнення і ЗСУ просуватимуться повільніше.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили мають бойову ініціативу в районі Бахмута. Спікер Генштабу України Андрій Ковальов зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського, Курдюмівки та Північного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 червня, показують, що росіяни, ймовірно, скоротили українські тактичні успіхи поблизу Берхівки (6 км. від Бахмута).

Бахмутський напрямок

27 червня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти без успіху атакували поблизу Первомайського та Мар’їнки.

Донецька область

Українські сили просунулися у райони, які російські сили окупували з 2014 року. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що йдеться про територію на схід від Красногорівки. Це перший зареєстрований випадок повернення Україною територій, окупованих із 2014 року.

"Південна вісь"

27 червня українські війська продовжили контрнаступні дії на кордоні Донецької та Запорізької областей. Андрій Ковальов заявив, що ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії у напрямку Новодарівка-Приютне (Велика Новосілка).

Запорізька область

Український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні настання у Рівнопільському напрямку.

27 червня обидві сторони продовжили наземні атаки на заході Запорізької області. Ковальов заявив, що українські війська провели успішні контрнаступальні дії у напрямку Новоданилівка-Роботино (Орехів).

Російські військові блогери стурбовані спробами українців просунутися на південь від Херсонщини. Пов’язаний із кремлем воєнкор стверджував, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

Херсонська та Миколаївська області

Один із російських військкорів стверджував, що руйнація Каховської ГЕС забезпечує українським силам свободу пересування, але російські сили поки що відображають український наступ. У Генштабі України повідомили, що окупанти завдавали авіаударів у районі Олешок, що може свідчити про те, що українські війська проводять у цьому районі якісь операції.

Як повідомляв "Телеграф", речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк анонсувала, що зовсім скоро з’являться серйозні результати, які всіх порадують. Вона наголосила, що підрив росіянами Каховської ГЕС не зміг створити серйозних перешкод для контрнаступу ЗСУ.