Війна — день 490: окупанти продовжують терор мирних міст, а ЗСУ обіцяють хороші новини з фронту

Оперативно про головне 28 червня

Українські війська продовжують стримувати російську повномасштабну агресію 490 днів і поступово продовжують звільняти окуповані території. Найбільш помітно їхнє просування на південному напрямку, тоді як на сході наступальні дії ускладнює розгалужена система інженерних укріплень і опорних пунктів під контролем загарбників. Проте у ЗСУ обіцяють, що незабаром українцям розкажуть про "серйозні результати", які порадують усіх. Окупанти своєю чергою продовжують тероризувати мирних жителів та руйнувати цивільні об’єкти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Внаслідок російського обстрілу Краматорська загинули 4 людини, а 42 отримали поранення

З даними за 25 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 487: у росії закінчилася "громадянська війна", а ЗСУ наступають на сході

Про те, що відбувалося 26 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 488: ЗСУ з боями просуваються в районі Бахмута

Як були справи 27 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 489: ЗСУ продовжують перемелювати і тіснити окупантів на півдні та сході