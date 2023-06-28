З Днем Конституції України 2023: найкращі листівки-вітання з важливим святом

Цього року державному документу виповнюється 27 років

Щороку в Україні, 28 червня, відзначається важливе державне свято – День Конституції України. Саме цього дня, в 1996 році, депутати Верховної Ради затвердили основний документ нашої держави.

У період війни з російським агресором, це свято набуло для наших громадян особливого значення, оскільки символізує незалежність нашої України, її свободу та цілісність.

У 2023 році свято випадає у середу і це буде робочий день, оскільки зараз через ведене воєнного становища в країні діє норма, прописана у ст. Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану", де прописано, що всі додаткові вихідні в країні скасовуються.

Але це не привід не привітати рідних, близьких та просто співгромадян із важливим для нашої держави днем. "Телеграф" підготував із цього приводу для вас найкращі листівки-вітання.

"Телеграф" писав раніше, яке свято українці люблять найбільше. Соціолог розповів про зміни у перевагах громадян за період війни.