С Днем Конституции Украины 2023! Самые яркие открытки и картинки к празднику

Лучшие поздравления с государственным праздником - в нашем материале

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается День Конституции. Этот государственный праздник в 2023 году выпадает на среду.

Ровно 27 лет назад наше государство получило Основной Закон, по которому мы и живем до сих пор. День Конституции является праздничным, поэтому и нерабочим в Украине, но дополнительного выходного второй год подряд в эту дату не будет из-за войны с россией и военного положения.

В честь государственного праздника "Телеграф" подготовил подборку патриотических поздравлений в открытках и картинках специально для читателей. Желаем всем украинцам мирного неба над головой и победы в войне с российским оккупантом!

С Днем Конституции Украины 2023: открытки и картинки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в Украине в июне 2023 года. К слову, многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

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