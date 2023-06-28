З Днем Конституції України 2023! Найяскравіші листівки та картинки українською

Найкращі привітання з державним святом — у нашому матеріалі

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Це державне свято у 2023 році випадає на середу.

Рівно 27 років тому наша держава отримала Основний Закон, за яким ми живемо й досі. День Конституції є святковим, тому й неробочим в Україні, але додаткового вихідного другий рік поспіль у цю дату не буде через війну з росією та воєнного стану.

На честь державного свята "Телеграф" підготував добірку патріотичних привітань у листівках та картинках українською мовою спеціально для читачів. Бажаємо всім українцям мирного неба над головою та перемоги у війні з російським окупантом!

З Днем Конституції України 2023: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються в Україні у червні 2023 року. До речі, багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати в цей період.